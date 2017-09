Igor Bavčar na Dobu

Bavčar je obsojen na pet let zaporne kazni

19. september 2017 ob 09:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar je na Dobu pričel s prestajanjem zaporne kazni, so sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Iz uprave so ob tem sporočili, da je Bavčar s prestajanjem kazni pričel včeraj v večernih urah, obravnavan pa bo skladno z določbami zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Tako bo skladno z zakonom najprej nameščen v sprejemni oddelek, kjer lahko ostane do 30 dni.

V sprejemnem obdobju se spoznava njegova osebnost, zdravstveno stanje, delovne in učne sposobnosti in druge okoliščine, pomembne za obravnavo obsojenca ter za njegovo pravilno razvrstitev. Ob zaključku sprejemnega obdobja se za obsojenca pripravi osebni načrt, ki vsebuje vse za obsojenca pomembne vsebine in aktivnosti med prestajanjem kazni, so še sporočili iz uprave in dodali, da se osebni načrt med prestajanjem kazni tudi spreminja.

Bavčarja je okrožno sodišče septembra lani v drugem sojenju skupaj s Kristjanom in Nastjo Sušinskim obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo pa na dve leti. Vsi trije so se pritožili na višjem sodišču, vendar je to potrdilo sodbe. Trojica je bila obsojena že na prvem sojenju, a je višje sodišče sodbo razveljavilo.

Bavčar je še pred sodnimi počitnicami vložil prošnjo za odlog začetka prestajanja kazni, pri čemer se je skliceval na določbo zakona, ki omogoča, da se kazen odloži, če mora obsojeni opraviti določeno delo, ki ga je začel, in če bi nastala občutnejša škoda.

L. L.