Miro Cerar naj bi razžalil in žaljivo obdolžil Dijano Đuđić

Nesojeno kreditodajalko SDS-a je zmotila izjava Cerarja v intervjuju

11. april 2018 ob 19:17,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državljanka BiH-a Dijana Đuđić, ki je s stranko SDS sklenila posojilno pogodbo, je zoper nekdanjega premierja Mira Cerarja vložila kazensko ovadbo, v kateri naj bi mu očitala kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve.

Kazensko ovadbo je po poročanju Demokracije Đuđićeva vložila zaradi besed, ki jih je premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, konec marca izrekel v intervjuju za portal Siol.net: "To si želim videti v naši družbi, ne pa da predsednik SDS-a podpiše nezakonito pogodbo za 450 tisoč evrov, in to celo z neko gospo, ki je v kriminalni združbi. Zgodi se nič. Gre na televizijo in pojasni, da je vse v redu. To zame ni sprejemljivo."

S tem jo je, kot je v ovadbi zapisala Đuđičeva, naklepno in zlonamerno javno degradiral ter zagrešil kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve. Z besedami, da je v kriminalni združbi, jo je namreč Cerar naklepno žaljivo obdolžil, da bi ji povzročil večjo poslovno škodo in okrnil njen ugled kot priznane pravnice, je prepričana.

"Sem namreč ugledna pravnica iz Republike Srbske, ki ni bila nikdar obsojena za noben prekršek, kaj šele za kaznivo dejanje. Prav tako se zoper mene ne vodi noben kazenski postopek," je zapisala v ovadbi. Priložila je dokazila sodišča v Prijedoru in notranjega ministrstva BiH-a, iz katerih je razvidno, da ni bila nikoli obsojena.

Po njenem mnenju Cerar ni imel nobenega dokaza, da bi bila obsojena za kakršno koli kaznivo dejanje, vendar je kljub temu naklepno izjavil prav to, da je članica kriminalne združbe. "Kot doktor pravnih znanosti se je ob storitvi kaznivega dejanja zavedal posledic tega dejanja in ga kljub temu izvedel za dosego neznanih namenov," je Đuđićeva zapisala v ovadbi.

Zapisala je še, da je bil Cerarjev namen škoditi njej kot pošteni pravnici, tako da jo označi za nekoga, ki je vpleten v kriminalne posle. Dodala je, da ji je bila s to izjavo povzročena velika gmotna škoda, saj veliko njenih strank prihaja iz Slovenije, a jih je zaradi Cerarjevih besed izgubila.

Cerar ni seznanjen

Đuđićeva je tožilstvo zaprosila, da prevzame kazenski pregon, sicer bo to storila sama kot subsidiarna tožilka. Cerar z vsebino omenjene kazenske ovadbe ni seznanjen in je ne more komentirati, so pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

Kot poroča Večer, Đuđićeva v kazenski ovadbi napačno citira kazenski zakonik. Navaja, da naj bi utrpela škodo zaradi žaljive obdolžitve in razžalitve. Pri tem pa citira 171. člen kazenskega zakonika, ki govori o spolnem nasilju. Žaljiva obdolžitev pa je zakonsko urejena v 160. členu kazenskega zakonika. Pravilno pa citira 158. člen, ki ureja razžalitev.

G. C.