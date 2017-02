Očim umrle jeseniške deklice se ne čuti krivega

Sodišče bo sojenje začelo, ko bo prišla tudi mati

3. februar 2017 ob 10:54

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Na kranjsko okrožno sodišče je na predobravnavni narok zaradi sumov, da sta lansko poletje tako poškodovala dveletno deklico, da je umrla, prišel le Mirzan Jakupi, mama Sanda Alibabić se je opravičila.

33-letni Jakupi, ki doslej še ni bil kaznovan in ni v drugem kazenskem postopku, krivde za kazniva dejanja surovega ravnanja in povzročitve lažjih, hujših in tudi posebno hudih poškodb, ki so vodile do smrti žrtve, ni priznal. "Ne vidim, da bi storil kar koli napačnega," je izjavil sodnici Mileni Turuk in prosil sodišče, naj se "v zadevo poglobi in ji pride do dna".



Sanda Alibabić se je opravičila zaradi slabega zdravstvenega stanja, sodišče se je zato odločilo postaviti zdravstvenega izvedenca. Po neuradnih podatkih naj bi bila Alibabićeva visoko noseča. Sojenje naj bi tako steklo, šele ko bo opravljen predobravnavni narok tudi za Alibabićevo.



Ta je danes potekal pod strogimi varnostnimi ukrepi, obtoženega pa so pravosodni policisti in varnostniki na sodišče privedli skozi zadnja vrata sodišča. Prepovedano je bilo tudi slikanje ali fotografiranje obravnave. Od sodnice Turukove pa bo odvisno, ali bodo mediji sploh lahko spremljali obravnavo tega odmevnega primera, ki je lani pretresel slovensko javnost.



Deklico naj bi zanemarjala in z njo surovo ravnala

Jakupi, ki je po narodnostni Albanec, sicer pa državljan Makedonije, je po poklicu avtomehanik. Je oče dveh otrok in ločen, nazadnje pa je na Jesenicah živel v zunajzakonski skupnosti z Alibabićevo. Z njima je živela tudi njena dveletna hčerka, ki so jo reševalci hudo poškodovano 2. julija lani prepeljali v jeseniško bolnišnico in nato naprej v ljubljanski klinični center, kjer je 4. julija umrla. Eden od osumljencev je 2. julija sam obvestil reševalce, da je življenje deklice ogroženo.

Glede na vloženo obtožnico je bila dveletna deklica dlje časa žrtev surovega ravnanja in nasilja, o čemer tako otrokov oče kot jeseniški center za socialno delo nista vedela ničesar. Deklica je po razvezi staršev živela z mamo in njenim novim partnerjem, tri starejše sestre pa so ostale pri očetu.

Grozi jima 30 let zapora

Alibabićeva in Jakupi sta že od 3. julija v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. Na današnjem predobravnavnem naroku naj bi se izrekla o morebitnem priznanju krivde za kazniva dejanja po obtožnici, za katera je skupaj zagroženih več kot 30 let zapora.

Tožilstvo jima očita zanemarjanje mladoletne osebe in surovega ravnanja, šest kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in kaznivih dejanj povzročitve hude ter posebno hude telesne poškodbe, ki so vodile v smrt žrtve.

A. Č.