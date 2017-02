Prijeti nasilni roparji imajo poleg Ankarana na vesti še najmanj pet ropov

Policisti so trojico prijeli po ropu v Ankaranu, kjer so pretepli starejši ženski

13. februar 2017 ob 16:49

Koper - MMC RTV SLO

Koprski kriminalisti so končali preiskavo nasilnega ropa v Ankaranu, kjer je trojica vdrla v stanovanje in pretepla starejši stanovalki ter od njiju zahtevala denar in zlatnino. Policisti sumijo, da je trojica izvedla več podobnih ropov v stanovanjih starejših ljudi.

Zadnji rop je trojica izvedla preteklo sredo, ko so osumljenci vdrli v hišo ter surovo pretepli ženski, stari 88 in 49 let. Eni je medtem uspelo poklicati policiste, ki so v desetih minutah prišli na kraj dogodka in aretirali 30-letnika z območja Novega mesta in 42-letnika z območja Kočevja. Naslednji dan so policisti v Kočevju aretirali še tretjega, 36-letnega roparja, ki je iz Ankarana pobegnil.

Koprske policiste je, tako kot vse sektorje kriminalističnih policij, generalna policijska uprava že predhodno obvestila, da se na različnih lokacijah po državi dogajajo ropi v stanovanjskih hišah. Glede na način ropov so policisti sumili, da gre za istre storilce. Prvi rop so osumljenci izvedli decembra 2016 na območju Ljubljane, sledili pa so še ropi na območju Kranja in Nove Gorice. V vseh primerih so zamaskirani storilci vdrli v stanovanjsko hišo in nasilno napadli stanujoče.

Oropali starejše v odmaknjenih hišah

V vseh primerih je šlo za starejše žrtve, ki so živele v odmaknjenih stanovanjskih hišah. V nekaterih primerih pa so storilci tudi prerezali žico stacionarnega telefona. V zadnjem ropu v Ankaranu so osumljenci eni ženski hudo poškodovali glavo, drugi pa noge. Pri širšem pregledu okolice so policisti našli tudi parkiran avtomobil, ki so ga osumljeni uporabili za prevoz do kraja zločina.

Po prijetju osumljenih so bile na naslovih bivanja opravljene hišne preiskave, pri čemer je bilo najdenih in zaseženih več predmetov, ki bodo predmet nadaljnjih preiskav. Vsi trije osumljenci so bili v preteklosti že obravnavani za kazniva dejanja, tako za premoženjska kot tudi za kazniva dejanja z elementi nasilja. Preiskovalni sodnik je za dva osumljenca odredil pripor, medtem ko je 36-letnik iz Kočevja hospitaliziran zaradi zdravstvenih težav.

L. L.