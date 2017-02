Sojenje zdravniku Radanu: tožilstvo umaknilo obtožbo za dva umora

Obtožnica ga zdaj bremeni štirih umorov

20. februar 2017 ob 11:18,

zadnji poseg: 20. februar 2017 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je po daljšem premoru nadaljevalo sojenje zdravniku Ivanu Radanu, sprva obtoženemu, da je šest bolnikov umoril iz morilske sle. Tožilstvo je danes umaknilo dve obtožnici.

Tožilstvo se je po današnjem pričanju strokovnjakinje za paliativo Mateje Lopuh odločilo, da umakne obtožbo proti zdravniku Ivanu Radanu za umor dveh bolnic. Obtožnica Radana bremeni še štirih umorov.

Lopuhova je za tri bolnice na podlagi dokumentacije presodila, da odmerki morfija niso bili tako visoki, da bi pospešili njihovo smrt. Gre za bolnice, ki jih je Radan zdravil na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana septembra 2012, decembra 2012 in decembra 2013.

Tožilstvo je zatem umaknilo obtožbe za umor bolnic, ki sta umrli septembra 2012 in decembra 2013, ne pa tudi za bolnico, ki je umrla decembra 2012. Glede nje je namreč Lopuhova opozorila na izvedensko mnenje Wolfganga Krölla, da če je bolnica dobila takšno količino morfija, kot je to zapisano v temperaturnem listu, bi to verjetno povzročilo njeno smrt. Pri omenjeni bolnici namreč na podlagi dokumentacije ni jasno, ali je dobila tudi drugo infuzijo morfija, saj je bila v času, ko je bila aplikacija morfija zapisana, že mrtva.

Ob tem je Lopuhova dejala, da na podlagi podatkov življenjskih funkcij v temperaturnem listu te bolnice ni mogoče razbrati, da je imela bolnica težave z dihanjem in je bruhala, kot je to trdil Radan in s tem utemeljeval razlog za aplikacijo morfija. Tako prepričljivega razloga, zakaj je Radan bolnici dal morfij, po njenih navedbah ni.

Radan pravi, da je bolnika pri življenju ohranjal zaradi obiska svojcev

Glede bolnika s propofolom, ki je umrl konec januarja 2014, je Lopuhova dejala, da se ji zdi popolnoma nerazumljivo, zakaj se je še na dan bolnikove smrti dopoldne želelo podaljševati njegovo življenje, čeprav je bilo popolnoma jasno, da se izteka. Nato pa je popoldne dobil naenkrat visok odmerek propofola.

Radan pa je dejal, da je dopoldne reševal bolnika kljub paliativnemu zdravljenju, ker je želel, da ostane živ do popoldanskega obiska svojcev.

Sporen prehod z umetnega dihanja na spontano

Pri bolnici, ki je umrla julija 2013, pa je Lopuhova opozorila na velike količine morfija. Iz knjige narkotikov namreč izhaja, da je bilo za bolnico na dan smrti izdanih 14 ampul morfija. Lopuhova meni, da je bila uporaba morfija pri tej bolnici upravičena, saj so jo nekaj ur pred njeno smrtjo uspeli prevesti iz aparatov na spontano dihanje, kar je verjetno pri takšni bolnici sprožilo dihalno stisko. Vendar pa je po njenem mnenju "v tako visokih odmerkih morfij vplival na to, da je umrla".

Lopuhovi tudi ni jasno, zakaj so tako hudo bolno žensko, ki v tistem trenutku ni umirala, spravili na spontano dihanje, saj je bilo iz njenega zdravstvenega stanja jasno, da ne bo mogla sama dihati. Niti ji ni bilo jasno, zakaj je niso potem nazaj priklopili na umetno dihanje, saj je glede na dokumentacijo po dveh urah in pol prešla v dihalno stisko.

Radan je odgovoril, da ni bil on tisti, ki je bolnico prevedel na spontano dihanje. Po njegovih besedah je bila odločitev o tem sprejeta na konziliju, čeprav Lopuhova trdi, da to iz dokumentacije ni razvidno. Sicer pa je bolnica samostojno dihala dve uri, kar po Radanovih navedbah pomeni, da je bil prevod na samostojno dihanje uspešen. Ni pa je želel ponovno vrniti na umetno dihanje, ker da bi s tem bolnici samo podaljševal trpljenje.

Grožnje priči tožilstva?

Strokovnjakinja za paliativo, ki na sodišču nastopa kot priča tožilstva, je tudi opozorila, da je bila po njenem pričanju januarja deležna "kar nekaj pritiskov". Po njenih navedbah je dva dni po obravnavi prejela telefonski klic neznanega moškega, ki ji je dejal, da bi lahko predavala posebej zbrani družbi glede na to, kako dobro predava na sodišču. Ta moški naj bi ji tudi dejal, da bi se radi pozabavali z njo. Že predtem pa naj bi prejela fotografije moškega z lutko v roki. O tem je obvestila državno tožilstvo.

Tožilka Katarina Bergant je dejala, da so preverili telefonski klic in ugotovili, da je bil opravljen s telefona Marka Bohinca. Gre za Radanovega prijatelja, ki je bil tudi navzoč na začetku tokratne obravnave in je v sodni dvorani dejal, da Lopuhova laže.

G. C., T. H.