V Bruslju o izhodiščih za nadaljnja pogajanja o brexitu

EU poziva London, naj bo jasen glede svojih stališč

29. januar 2018 ob 08:19

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Ministri za evropske zadeve 27 držav članic Unije bodo v Bruslju potrdili smernice za pogajanja o prehodnem obdobju po izstopu Velike Britanije iz povezave.

Pogajanja naj bi v kratkem tudi stekla. Prehodno obdobje, ki je obdobje od predvidenega izstopa Velike Britanije iz EU-ja konec marca prihodnje leto do uveljavitve sporazuma o novem partnerstvu med stranema, naj bi bilo sicer namenjeno temu, da se obe strani pripravita na izvajanje morebitnih novih dolgoročnih medsebojnih sporazumov. Glavni evropski pogajalec Michel Barnier bo ministrom poročal tudi, kako potekajo pisanje besedila izstopnega sporazuma in notranje priprave na pogajanja o trgovinskem sporazumu, je za Radio Slovenija poročala Erika Štular.

Barnier je konec lanskega leta sporočil stališče unije, da bi se prehodno obdobje moralo končati do konca leta 2020, medtem ko je britanska stran izrazila željo po nekoliko daljšem premostitvenem obdobju. V prehodnem obdobju naj bi po pogajalskih stališčih Unije za Veliko Britanijo veljal celoten pravni red EU-ja, ne bi pa imela pravice do odločanja, saj ne bi več sodelovala v institucijah povezave.

Lani junija so se začela pogajanja o brexitu. Prva faza, v kateri sta strani dosegli zadosten napredek o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih - pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na irskem otoku - je trajala šest mesecev. Tudi kompromis iz prve faze je sicer še treba prevesti v pravno besedilo. Ločitvena vprašanja in prehodne določbe bodo skupaj del sporazuma o izstopu, ki naj bi bil dorečen do oktobra, nato naj bi stekel proces ratifikacije.

Pogajanja o prihodnjih odnosih, zlasti trgovinskem in varnostnem sodelovanju naj bi se torej začela marca. EU pred pripravo podrobnih smernic za pogajanja o prihodnjih odnosih poziva London, naj zagotovi dodatno jasnost glede svojih stališč. Evropska stran bo s potrditvijo izhodišč pripravljena na nove pogajalske sestanke. Tudi britanski minister za brexit David Davis želi, da bi potekala hitro in da bi načelni dogovor o prehodnem obdobju dosegli že do zasedanja voditeljev EU-ja konec marca.

T. J.