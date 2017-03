Stier zavrača Junckerjevo mnenje o spoštovanju arbitražne odločitve

"Reševanje dvostranskih sporov ni v pristojnosti komisije"

2. marec 2017 ob 18:44

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški zunanji minister je zavrnil pričakovanja Jean-Clauda Junckerja, da bosta Hrvaška in Slovenija popolnoma in brezpogojno spoštovali odločitev arbitražnega sodišča v sporu o meji, ko bo ta sprejeta.

Davor Ivo Stier je poudaril, da je mnenje predsednika Evropske komisije nesprejemljivo po odločitvi hrvaškega sabora. Juncker je namreč v srednem pogovoru za STA dejal, da Evropska komisija podpira arbitražni proces, "ki je v interesu pravne gotovosti za obe strani ter v interesu gladkega in učinkovitega izvajanja zakonodaje EU-ja".

Poudaril je, da je Hrvaška prostovoljno sklenila arbitražni sporazum s Slovenijo, ki še vedno velja, in izrazil upanje, da bosta državi končno odločitev arbitražnega sodišča tudi brezpogojno sprejeli.

Vprašanje naj se reši dvostransko

Stier je danes dejal, da Junckerjevo mnenje "spodkopava avtoriteto Evropske komisije", saj v pristojnosti komisije "ni reševanje dvostranskih sporov o meji", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Hrvaški sabor je soglasno odločil, da se bo Hrvaška umaknila iz arbitraže, in to je končana zadeva. To vprašanje se mora zdaj rešiti dvostransko," je povedal Stier med današnjim uradnim obiskom v Sarajevu.

Stier pričakuje, da bo tudi opozicija v hrvaškem saboru pokazala enotnost glede prej sprejetih sklepov.

T. H.