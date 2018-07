Italija predlaga krizni odbor EU-ja za porazdelitev prebežnikov

Evropska komisija "deli italijanski občutek nujnosti"

19. julij 2018 ob 16:15

Rim,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Italijanski premier Giuseppe Conte je v pismu Evropski uniji predlagal oblikovanje kriznega odbora, ki bi skrbel za porazdelitev prebežnikov, prispelih v Evropo po morju, med državami EU-ja.

V Bruslju so pozdravili pismo Conteja, naslovljeno na predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta, Jean-Clauda Junckerja in Donalda Tuska. Conte je v intervjuju za časopis Il Fatto povedal, da je idejo o kriznem odboru dobil, ko je moral pretekli konec tedna sam voditelje drugih članic Unije prepričati, naj sprejmejo prebežnike.

Italijanski premier je v nedeljo in ponedeljek prepričal Francijo, Malto, Nemčijo, Španijo, Portugalsko in Irsko, da so sprejele nekatere izmed 450 prebežnikov, ki sta jih dve ladji evropske agencije Frontex rešili na morju ob italijanskem otoku Linosa.

Conte meni, da se v prihodnje to ne bi smelo več dogajati. "Med vladami članic EU-ja bi moral za razdelitev prebežnikov posredovati krizni odbor pod vodstvom Evropske komisije," je za Il Fatto poudaril italijanski premier.

Poleg pogovora je časopis objavil tudi odlomke pisma Junckerju in Tusku z datumom 17. julij, v katerem Conte podrobneje pojasnjuje razloge za krizni odbor. Med drugim navaja, da bi moral odbor še posebej pomagati pri odločitvi, v katerem pristanišču bodo izkrcani prebežniki in katere države bi jih bile pripravljene gostiti.

Pri Evropski komisiji so v ponedeljek povedali, da rešitve, kot si jih je zamislil Conte, dolgoročno ne morejo biti vzdržne. Danes so Contejev predlog za krizni odbor pozdravili. Kot je povedala tiskovna predstavnica komisije, so prejeli pismo italijanskega premierja in "delijo občutek nujnosti, kakršnega ima Italija".

Conte za dialog z višegrajsko četverico

Conte je v intervjuju povedal še, da si prizadeva za dialog z državami višegrajske skupine in v ta namen je na obisk v Rim povabil češkega kolega Andreja Babiša. "Države višegrajske skupine skušam prepričati, da so nezakonite migracije tudi njihova težava, tudi če niso pomorske države. Begunske tokove in demografska vprašanja, ki bodo prej ali slej zadevale vse države, je treba reševati na evropski ravni," je izjavil.

Povedal je tudi, da si njegova vlada prizadeva za to, da bi se iz Afrike na pot v Evropo odpravilo manj ljudi. Cilj je vzpostavitev centrov za prebežnike v Afriki, v katerih bi "resnični begunci" vlagali prošnjo za azil in prek humanitarnih koridorjev zakonito migrirali v Evropo. S tem bi se lahko bojevali proti tihotapcem ljudi, je še povedal Conte.

Salvini načrtuje sodelovanje z Avstrijo in Nemčijo

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je medtem v sredo zvečer po obisku v Kairu izjavil, da na področju nezakonitih migracij Italija tesno sodeluje z Avstrijo in Nemčijo. "Z Avstrijci in Nemci načrtujemo tehnične misije," je dejal, svojih besed pa nato ni podrobneje pojasnil. Povedal je le, da je imel z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem "dolg in prijateljski" pogovor, v katerem sta se dotaknila varnostnih vprašanj, boja proti terorizmu in tihotapcem z ljudmi.

Conte za stabilizacijo razmer v Libiji

Italija si poleg tega prizadeva za stabilizacijo razmer v Libiji. Italijanska vlada jeseni načrtuje veliko konferenco o Libiji, na kateri bodo poleg članic EU-ja sodelovale tudi ZDA in severnoafriške države, je medtem še povedal italijanski premier Conte.

J. R.