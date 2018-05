Juncker predlaga: "Naj Britanci postanejo državljani Belgije"

Samo v Evropski komisiji je zaposlenih skoraj tisoč Britancev

4. maj 2018 ob 12:06

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je predlagal, da bi britanski državljani, zaposleni v institucijah Evropske unije, po brexitu dobili belgijsko državljanstvo, če bi to želeli.

To je med razpravo v Evropskem parlamentu predlagal belgijskemu premierju Charlesu Michelu. "Belgiji se zahvaljujem za velikodušnost, ki jo kaže s tem, ker gosti toliko institucij Evropske unije. A med britanskimi državljani, ki so zaposleni v Bruslju, se širi strah, da bodo po izstopu Velike Britanije iz povezave izgubili delo. Zato bi si želel, da bi belgijske oblasti enako velikodušnost pokazale tudi pri britanskih državljanih, ki živijo v Bruslju, in jim podelile belgijsko državljanstvo. Zaslužijo si ga. Prepričan sem, da bo belgijski premier dobro razmislil o moji želji," je dejal Juncker.

Samo v Evropski komisiji je zaposlenih skoraj 1.000 Britancev, ki po brexitu marca prihodnje leto ne bodo več državljani katere izmed članic Evropske unije, s tem pa ne bodo več izpolnjevali glavnega pogoja za zaposlitev v Uniji. A Juncker je tem ljudem prejšnji mesec obljubil, da zaradi tega ne bodo ostali na cesti.

Belgija zadržana pri podeljevanju državljanstev

Belgija lahko podeli državljanstvo posamezniku, ki v državi živi najmanj pet let. A nekaterim Britancem, ki v belgijski prestolnici živijo že leta, so prošnjo za pridobitev belgijskega potnega lista zavrnili s pojasnilom, da so zaposleni v Evropski uniji, s tem pa imajo kvazidiplomatski status, s katerim so izločeni iz belgijskega davčnega sistema.

Michelov odziv je bil previden. Dejal je le, da bo njegova vlada proučila to vprašanje.

A. P. J.