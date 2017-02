Marine Le Pen obljublja neodvisno zunanjo politiko in avtonomno samoobrambo

S policijo bo sodelovala šele po volitvah

24. februar 2017 ob 14:55

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Predsedniška kandidatka francoske skrajno desne stranke Nacionalna fronta (NF) Marine Le Pen je obljubila, da bo v primeru zmage zagotovila neodvisno zunanjo politiko ter avtonomno sposobnost samoobrambe.

Francosko politiko moramo ustvarjati v Parizu, o njej ne sme odločati noben zaveznik ali dogovor, je v četrtek v govoru v Parizu dejala Marine Le Pen, ki v primeru, da postane francoska predsednica, napoveduje umik Francije iz območja evra ter referendum o izstopu države iz Unije.

Kot je dejala, bo spoštovanje v svetu Franciji pridobila z odkritostjo o vprašanjih v zvezi z Evropsko unijo, drugim državam pa ne bo vsiljevala vrednot, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Obljubila je, da bo podvojila porabo za vojsko na skoraj tri odstotke bruto domačega proizvoda.

Govor Le Penove je sicer za kratek čas prekinila aktivistka feminističnega gibanja, ki je vzklikala, da je "Marine sleparska feministka!" To je imela zapisano tudi na prsih in hrbtu.

Protestnica je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da je s svojim dejanjem ciljala na "lažno feministično kampanjo" kandidatke za francosko predsednico. Aktivistko so s prizorišča odnesli trije varnostniki.

Zavrnila policijsko zaslišanje

Marine Le Pen, evropska poslanka od leta 2004, se sicer nahaja pod preiskavo, ker Evropskemu parlamentu ne želi vrniti okoli 340.000 evrov. Parlament ji namreč očita nezakonito porabo teh sredstev za plače sodelavcev Nacionalne fronte preko navideznih pogodb o delu asistentov v Evropskemu parlamentu.

Ta teden se ni hotela udeležiti zaslišanja v okviru policijske preiskave. Kot je potrdila francoski tiskovni agenciji AFP, je v sredo zavrnila poziv na zaslišanje na protikorupcijski urad policije. Dodala je, da se "tako kot med regionalno tudi med predsedniško kampanjo" ne bo odzvala na pozive za zaslišanje, saj "v tem času ni ne nevtralnosti niti miru, potrebnih za korektno delovanje pravosodja".

Njen odvetnik Rodolphe Bosselut je dejal, da Marine Le Pen preseneča "nenadna naglica" preiskave. Dodal je, da se bo na poziv za zaslišanje odzvala po predsedniških volitvah, ki bodo aprila in maja, ter junijskih parlamentarnih volitvah.

Policija je v četrtek sicer pridržala njenega telesnega stražarja Thierryja Legierja in vodjo kabineta Catherine Griset. Slednjo so obtožili zaradi zlorabe zaupanja, Legierja pa so izpustili brez obtožb.

Preiskavo označuje za politično zaroto

Prdsednica NF-ja zavrača vse obtožbe, preiskavo označuje za politično zaroto. Kot evropsko poslanko jo sicer ščiti poslanska imuniteta. Francoski preiskovalni sodniki bi tako morali zahtevo za odvzem imunitete predložiti Evropskemu parlamentu. Leta 2013 so ji že odvzeli imuniteto zaradi obtožb o spodbujanju rasnega sovraštva, katerih je bila nato na sojenju čez dve leti oproščena, spominja nemška tiskovna agencija DPA.

Podobne težave je imel že njen oče Jean-Marie Le Pen. Tudi od njega je Evropski parlament zahteval povračilo 320.000 evrov, ki bi naj jih porabil za napačno zaposlovanje sodelavcev.

B. V.