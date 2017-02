Francoska policija pridržala dva sodelavca Le Penove

Bayrou se je umaknil in podprl Macrona

22. februar 2017 ob 10:59,

zadnji poseg: 22. februar 2017 ob 18:53

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Francoska policija je izvedla preiskavo na sedežu skrajno desne Nacionalne fronte (NF) v Parizu, nato pa pridržala dva sodelavca vodje stranke Marine Le Pen.

Gre za njenega telesnega stražarja Thierryja Legierja in vodjo kabineta Catherine Griset. Pridržijo ju lahko 48 ur, da odločijo o njuni izpustitvi ali predaji sodstvu.

Policija ju je zaslišala in nato pridržala v okviru preiskave sumov, da je Le Penova okoli 340.000 evrov sredstev iz Evropskega parlamenta nezakonito namenila za njune plače. Policija preiskuje, ali je stranka vzpostavila sistem, s katerim je preko navideznih pogodb o delu asistentov v Evropskemu parlamentu plačevala sodelavce stranke v Franciji.

Evropski parlament namreč pravi, da je Le Penova, evropska poslanka od leta 2004 in predsednica stranke, osebje stranke plačevala z denarjem parlamenta. Po pravilih bi moral biti ta denar porabljen le za plačilo asistentov, ki delajo v Evropskem parlamentu.

Do kršitve je po mnenju parlamenta prišlo v letih 2011 in 2012, potem ko je Marine Le Pen prevzela vodenje Nacionalne fronte januarja 2011. Kot je sporočil parlament, je takrat 20 asistentov, ki so bili predstavljeni kot pomočniki v parlamentu, nadaljevalo delo za NF drugod, poroča Al Džazira.

Evropski parlament od Marine Le Pen terja vrnitev 300.000 evrov, rok za to pa se ji je iztekel konec januarja. Ker denarja ni vrnila, ji parlament grozi z zadržanjem polovice njene plače za položaj evropske poslanke in izgubo drugih sredstev.

Marine Le Pen: Gre za politično zaroto

Le Penova, ki s podporo več kot četrtine francoskih volivcev velja za favoritko predsedniških volitev, preiskavo označuje za politično zaroto. "Francozi zelo dobro razlikujejo med škandali in političnimi zarotami," je dejala Le Penova, ki je sicer na obisku v Libanonu. NF je preiskovalce obtožil, da želijo z "medijsko operacijo" škodovati predvolilni kampanji Le Penove pred predsedniškimi volitvami, ki bodo aprila.

Preiskavo na sedežu NF-ja so izvedli nekaj dni po obtožbah o korupciji zoper konservativnega kandidata, nekdanjega premierja Françoisa Fillona, ki se mu očita plačevanje žene kot asistentke v francoskem parlamentu, čeprav tam nikoli ni delala.

Ankete: Zmaga Le Penove v prvem krogu, ne pa na koncu

Torkova anketa, ki sta jo objavila televizija BFMTV in revija L'Express, pa je pokazala, da se je vrnil na drugo mesto, potem ko se je sredinskemu kandidatu Emmanuelu Macronu zmanjšala podpora. Anketa Le Penovi napoveduje največ glasov v prvem krogu volitev 23. aprila, manj verjetno pa je, da bo zmagala v drugem krogu 7. maja.

Bayrou bo podprl Macrona proti Le Penovi

Medtem pa je predsednik francoskega Demokratičnega gibanja in politični veteran Francois Bayrou sporočil, da ne bo kandidiral za francoskega predsednika. Bayrou bo podprl Macrona, ki mu je ponudil zavezništvo. Bayrou je pojasnil, da je odločitev sprejel, ker so boji zmage Le Penove. Macron in Bayrou bi se namreč borila za glasove bolj sredinsko usmerjenih volivcev.

Bayrou je za predsednika kandidiral že leta 2002, 2007 in 2012, vendar mu nikoli ni uspela uvrstitev v drugi krog. Pred petimi leti si je priboril okoli devet odstotkov glasov, v drugem krogu pa je podprl aktualnega predsednika socialista Francoisa Hollanda.

B. V.