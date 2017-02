Mike Pence se iz Münchna odpravlja utrjevat odnose še v Bruselj

Obiskal bo sedež Nata in se srečal z voditelji Unije

20. februar 2017 ob 07:47

Bruselj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ameriški podpredsednik Mike Pence se je po obisku münchenske varnostne konference odpravil v Bruselj. Dopoldne se bo sešel z voditelji evropskih institucij, popoldne ga pričakujejo na sedežu Nata.

Z generalnim sekretarjem Jensom Stoltenbergom se bo namreč predvidoma dogovoril o datumu zasedanja voditeljev zavezništva. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Bruslju pričakujejo konec maja, v ospredju tako rekoč vseh nastopov ameriških predstavnikov pa je izpostavljanje Nata in čezatlantskih vezi v tej organizaciji.

Trump do zdaj ni kazal naklonjenosti Uniji

Poseben vrh Unije z ZDA si ob tej priložnosti obetajo tudi v EU-ju. Voditelja Evropske komisije in Evropskega sveta, Jean-Claude Juncker in Donald Tusk, sta namreč Trumpa povabila v Bruselj takoj po njegovi izvolitvi. O Evropski uniji predsednik Trump sicer ni imel pretirano prijaznih besed - pred časom je pozdravljal načrtovano ločitev Velike Britanije od Unije in napovedal izstope še drugih članic. Poleg tega je Trump postavil pod vprašaj niz mednarodnih dogovorov, kot sta iranski jedrski sporazum in pariški podnebni dogovor.

Pence bo prvi predstavnik predsednika Trumpa, ki se bo sešel z voditeljema komisije in sveta, Junckerjem in Tuskom. Ta je stališča Donalda Trumpa pred tedni postavil ob bok siceršnjim zunanjim grožnjam Evropski uniji. Velik del Trumpovih izjav je administracija že ublažila. Vodja Pentagona James Mattis je pretekli teden na zasedanju obrambnih ministrov zveze Nato izpostavil, da ZDA ostajajo zavezane čezatlantski povezavi in da je peti člen severnoatlantske pogodbe o skupni obrambi nedotakljiv.

Ameriški podpredsednik Pence je konec tedna v Münchnu poudaril, da je podpora administracije Natu neomajna in da ZDA ostajajo največja zaveznica Evrope.

Matjaž Trošt, RTV Slovenija