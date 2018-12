Po hladni prhi o brexitu Theresa May na nove pogovore v Bruselj

Skrajni rok za odločanje v parlamentu 21. januar

11. december 2018 ob 08:32

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May bo začela posvete z evropskimi kolegi, da bi dobila dodatna zagotovila glede sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Z njimi želi prepričati parlament, da bi podprl dogovor, potem ko je zaradi možnosti njegove zavrnitve za danes predvideno glasovanje v parlamentu preložila za nedoločen čas. Z Downing Streeta so sporočili, da se želi premierka pogovoriti o skrbeh, ki so jih izrazili britanski poslanci.

Sprva se bo v Haagi sešla z nizozemskim kolegom Markom Ruttejem, nato bo odpotovala v Berlin k nemški kanclerki Angeli Merkel. V četrtek in petek sledijo pogovori ob robu Evropske unije, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je namreč sklical vrh o brexitu in poudaril, da novih pogajanj o dogovoru ne bo.

Sporna varovalka o Severni Irski

Kot največja težava v britanskem parlamentu se je izkazala t. i. varovalka o Severni Irski. Gre za rešitev, da bi se v skladu z velikonočnim sporazumom ohranila "mehka" meja med Irsko in Severno Irsko, s čimer bi ta ostala del evropske carinske unije in ne več britanske, preostali del Otoka pa bi moral izvajati nadzor nad blagom in ljudmi pri prehodu Irskega morja.

O tem vprašanju naj bi se sicer London in EU dogovorila v naslednjih dveh letih z možnostjo dvoletnega podaljšanja. A razprava v parlamentu je pokazala, da se poslanci bojijo predvsem tega, da bi "varovalka" postala stalen režim, kar bi lahko razdvojilo državo.

V Bruselj po dodatna zagotovila

Theresa May je v ponedeljek poslancem pojasnila, da bo zdaj v Bruslju skušala dobiti dodatna zagotovila voditeljev drugih članic EU-ja, da ta varovalka ne bi postala stalna.

Ob tem je nakazala, da dogovorjenega sporazuma z EU-jem ne namerava znova odpirati. Prav tako ni napovedala, kaj konkretno pričakuje, da bo dosegla v Bruslju in kdaj bi parlament lahko odločal o tem vprašanju. Nakazala je le, da je skrajni rok za to 21. januarja.

K. Št.