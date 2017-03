Pozivi k odstopu Dijsselbloema zaradi očitkov južnim državam o brezglavem trošenju

Dijsselbloema so že prej pozivali k odstopu

22. marec 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je vodja evrske skupine Jeroen Dijsselbloem dejal, da so južne države najprej neprimerno zapravile denar, nato pa jih je bilo treba reševati, se vrstijo pozivi k njegovem odstopu.

"Med evrsko krizo so bile države na severu evrskega območja solidarne z državami v krizi. Kot socialni demokrat pripisujem izjemen pomen solidarnosti. Vendar so tudi obveznosti. Ne morem zapraviti vsega denarja za pijačo in ženske ter nato prositi za pomoč," je Dijsselbloem dejal v pogovoru za nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, objavljenem v ponedeljek.

Ostro se je že odzvala portugalska levosredinska vlada. Zunanji minister Augusto Santos Silva je izjavo opisal kot nesprejemljivo in poudaril, da Dijsselbloem ne bi smel ostati vodja evrske skupine. Nizozemcu je očital nerazumevanje tega, kar se je zgodilo, saj da nikakor ni šlo za zapravljanje denarja, temveč za negativne učinke svetovne finančne krize.

Kritični v največji skupini v Evropskem parlamentu

Podobno oster je bil v torek tudi vodja politične skupine socialdemokratov (S&D) v Evropskem parlamentu Gianni Pittella. "Resnično se sprašujem, kako je lahko nekdo s takšnimi stališči še vedno vodja evrske skupine," je dejal. Dijsselbloemova izjava je po njegovem prepričanju namreč sramotna in diskriminira države južne Evrope.

Vodja največje politične skupine v Evropskem parlamentu, konservativne Evropske ljudske stranke (EPP), Manfred Weber je na družbenem omrežju Twitter medtem zapisal, da je v evrskem območju pomembna odgovornost in solidarnost, a tudi spoštljivost. "Ni prostora za stereotipe," je zapisal v odzivu na Dijsselbloemove besede.

Pozivom k odstopu se je pridružil tudi nekdanji italijanski levosredinski premier Matteo Renzi. "Čim prej gre, tem bolje," je dejal. Kritični so tudi italijanski mediji.

V Stranki evropskih socialistov PES, katerih članica je tudi Dijsselbloemova laburistična stranka, so se distancirali od njegovih izjav. "Njegove besede nikakor ne izražajo vizije naše politične družine," so zapisali. "Z enim samim stavkom je uspelo Dijsselbloemu užaliti in diskreditirati toliko ljudi (...) Dijsselbloemove opazke so preprosto nesprejemljive, sploh v tako kritičnih časih za evropski projekt integracije," so poudarili.

To niso prvi pozivi k odstopu. Prvi so se zvrstili po nizozemskih volitvah, na katerih je bila laburistična stranka največja poraženka. V evrskem območju so doslej vztrajali, da dokler Dijsselbloem opravlja vlogo finančnega ministra, ostaja vodja evrske skupine. Njegov mandat se bo iztekel januarja prihodnje leto.

V primeru vrzeli med koncem njegovega nacionalnega in evropskega mandata pravila niso jasna. V tem primeru naj bi o njegovi usodi odločila evrska skupina.

B. V.