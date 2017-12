Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Britanska premierka Theresa May in predsednik Jean-Claude Juncker sta po napornih pogajanjih potrdila sklenitev dogovora. Foto: Reuters Theresa May si lahko oddahe: narejen je pomemben preboj. Foto: Reuters Dodaj v

Preboj glede brexita: Bruselj za takojšnjo 2. fazo pogajanj

Za diplomati naporna noč

8. december 2017 ob 07:47

Bruselj - MMC RTV SLO

Britanska premierka Theresa May in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sta na zgodnjem delovnem zajtrku v Bruslju vendarle našla skupni jezik glede pogojev za dogovor o brexitu. Evropska komisija je potrdila, da je pripravljena na takojšnji začetek druge faze pogovorov o brexitu.

Junckerjev pomočnik Martin Selmayr je na twitterju objavil fotografijo belega dima, sicer simbola izvolitve novega papeža, s čimer naj bi simbolično pokazal, da sta Bruselj in London prešla ovire in sklenila dogovor.

Juncker je dejal, da je dogovor z Veliko Britanijo kompromis. "Naredili smo preboj, ki smo ga potrebovali." Ob tem je dejal, da so bila pogajanja zelo zahtevna za obe strani. Po njegovih besedah je bil storjen zadosten napredek za takojšen začetek druge faze pogovorov. "Prepričan sem, da bo sedemindvajseterica odprla novo fazo pogovorov."

Na srečanju sta še oba glavna pogajalca, David Davis na britanski strani in Michel Barnier, vodja pogajalske skupine na strani EU-ja. Mayeva se bo srečala tudi s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom.

Že predtem je vodja severnoirskih unionistov (DUP) Arlene Foster dejala, da je Velika Britanija občutno spremenila svoj predlog besedila o dogovoru z Evropsko unijo. "Zadovoljni smo, da vidimo te spremembe, kajti zame to pomeni, da ni rdeče črte za Irsko morje, prav tako pa imamo jasno potrditev, da gre za izstop celotnega Združenega kraljestva iz Evropske unije, enotnega trga in carinske unije," je dejala za Sky News. Ob tem je dejala, da so še vedno odprta vprašanja glede posameznih vprašanj, za katera bi želeli, da bi že imela jasnejše odgovore, toda zanje je zmanjkalo časa.

Evropska komisija je potrdila, da so evropski, britanski in irski pogajalci trdo delali vso noč, da bi dosegli dogovor. Najbolj trd oreh so pravice državljanov, finančna poravnava in meja na irskem otoku.

K. T.