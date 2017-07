Prvih 44 evropskih milijonov za drugi tir je zagotovljenih

Dobrih 44 milijonov bo namenjenih projektu drugi tir železniške proge Divača–Koper, je ob predstavitvi rezultatov razpisa poudarila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Od tega bo 33,49 milijona evrov za projektno zasnovo in del predhodnih del za izgradnjo železnice, še 10,85 milijona evrov pa za arheološka in geološka dela ter del predhodnih del. Kot je ob predstavitvi pojasnila Bulčeva, se je Slovenija na tretji razpis prijavila z 19 projekti, v skupni vrednosti 188 milijonov evrov.

Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben je po objavi izrazil veselje, da je Slovenija dobila omenjena sredstva na razpisu, na katerega se je prijavila Direkcija za infrastrukturo. "S tem je tudi komisija pokazala, da imamo jasno zastavljen finančni načrt, da je projekt tehnično prepoznan v sklopu evropskih koridorjev in da je ekipa, ki dela na projektu, kompetentna," je poudaril.

Referendum (še) ni ovira

Novica o odobrenih evropskih nepovratnih sredstvih za drugi tir prihaja le dan po tem, ko se je iztekel rok za zbiranje podpisov za referendum o zakonu o drugem tiru. Nasprotniki vladnega zakona so že v začetku tedna sporočili, da imajo podpisov dovolj. Leben je zagotovil, da na ministrstvu aktivnosti nadaljujejo. "Ne bo odmika ne levo ne desno, z aktivnostmi moramo iti naprej, ker je projekt velik. Ko bo referendum razpisan, se bomo usedli in videli, kako naprej in če je treba kakšne stvari spremeniti," je dodal.

Slovenija se namerava z drugim tirom do 14. julija prijaviti še na t. i. blending razpis, na katerem na infrastrukturnem ministrstvu računajo na med 80 in 100 milijonov evrov sredstev. Bulčeva je v zvezi z drugim tirom danes poudarila, da je Slovenija v zadnjem obdobju naredila zelo pomembne korake, ki so bili v pravno-formalnem okviru pomembni za dodeljevanje sredstev. Za zdaj komisija ne vidi zadržkov pri podpori projekta, je poudarila.

Uspešnih več projektov

Poleg drugega tira je Slovenija na razpisu uspešno kandidirala s karavanškim predorom. Nekaj manj kot 1,4 milijona evrov bo namenjenih pripravi študij o varnostno-tehnični nadgradnji predora, za gradnjo druge cevi predora Karavanke pa bo namenjenih 7,95 milijona evrov. Projektu eGAFOR, gre za elektronsko splošno napoved za letalstvo, bo namenjenih 100.300 evrov, mednarodnemu projektu Next-E za vzpostavitev polnilnih postaj za električna vozila slaba 2,8 milijona evrov, projektu Urban-E pa 1,7 milijona evrov.

Nadaljevanju izvajanja programa Sesar bo namenjenih dobrih 984.141 evrov, mednarodnemu projektu Crocodile, ki se ukvarja s pametno izmenjavo prometnih podatkov med članicami EU-ja iz srednje in vzhodne Evrope, pa 1,08 milijona evrov. Še 1,12 milijona evrov bo šlo za projekt integracije upravljanja prometa v nacionalnem centru za upravljanje, projekt C-Roads Slovenia 2 pa bo počrpal 1,55 milijona evrov.

Skupno izbranih 152 projektov

Evropska komisija je v okviru tretjega razpisa za sofinanciranje izbrala 152 projektov. Skupaj je podelila 2,7 milijarde evrov sredstev, kar bo zagnalo vlaganja v velikosti 4,7 milijarde evrov, je pojasnila komisarka.

Bulčeva je ob objavi rezultatov razpisa še poudarila, da so vlaganja v infrastrukturo eno od ključnih orodij Evropske komisije za krepitev razvoja in rasti, ki hkrati omogoča razvoj obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest.