Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stroške dela sestavljajo plače in drugi stroški, kamor sodijo na primer socialni prispevki. Foto: Reuters Lani so stroški na uro dela v gospodarstvu EU-ja, kjer nista upoštevana kmetijstvo in javni sektor, so v povprečju znašali 26,8 evra, v območju z evrom pa 30,3 evra. Foto: Goran Rovan Sorodne novice Razpoloženje v gospodarstvu na ravni pred krizo Dodaj v

Slovenskih 17 evrov pomeni najvišje stroške dela med novimi članicami EU-ja

9. april 2018 ob 17:09

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Stroški dela na uro so v Evropski uniji zelo različni - gibljejo se od bolgarskih 4,9 evra do danskih 42,5 evra. Je pa Slovenija s 17 evri na vrhu med najnovejšimi članicami Unije.

Lani so stroški na uro dela v gospodarstvu EU-ja, kjer nista upoštevana kmetijstvo in javni sektor, v povprečju znašali 26,8 evra, v območju z evrom pa 30,3 evra.

Kot so sporočili z evropskega statističnega urada Eurostat, imajo poleg Bolgarije najnižje stroške dela v Romuniji (6,3 evra), Litvi (osem evrov), Latviji (8,1 evra), na Madžarskem (9,1 evra) in na Poljskem (9,4 evra), najvišje pa so poleg Danske v Belgiji (39,6 evra), Luksemburgu (37,6 evra), na Švedskem (36,6 evra) in v Franciji (36 evrov).

Nižje stroške dela od Slovenije sta imeli poleg preostale deveterice držav, ki so v EU vstopile leta 2004, še Grčija in Portugalska.

Rast stroškov dela

Stroški dela v industriji so bili 27,4 evra v EU-ju in 33,4 evra v območju z evrom. V storitvenem sektorju so se stroški dela v EU-ju ustavili pri 26,6 evra in v območju z evrom pri 29,3 evra.

V gradbeništvu so bili stroški na uro 23,7 evra v EU-ju, v območju z evrom pa 26,7 evra. V pretežno neposlovnem delu gospodarstva, kamor je med drugim vključeno izobraževanje, zdravstvo, umetnost, a ne v okviru javnega sektorja, pa so stroški znašali 27,2 evra v EU-ju in 30,1 evra v območju z evrom.

Lani so se v primerjavi z letom prej sicer stroški dela na uro v celotnem gospodarstvu v EU-ju povečali za 2,3 odstotka, v območju z evrom pa za 1,9 odstotka. Znotraj območja z evrom so imeli največjo rast stroškov v Litvi (+9 odstotkov), Estoniji (+7,4 odstotka) in Latviji (+7 odstotkov). Stroški so se znižali le na Finskem (-1,5 odstotka).

Med državami zunaj območja z evrom so imeli največjo rast stroškov dela v Romuniji (+17,1 odstotka) in Bolgariji (+12 odstotkov).

T. H.