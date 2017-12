Timmermans upa, da bosta Slovenija in Hrvaška spor rešili z dialogom

Za zdaj je zgolj v stiku z vladama

7. december 2017 ob 13:45

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans upa, da bosta Slovenija in Hrvaška spor o meji rešili v konstruktivnem dialogu, sam pa je pripravljen pri tem pomagati. Poudaril je, da je v stiku z obema vladama, ali oziroma kdaj bo državi obiskal, pa ni jasno.

Predsednik komisije Jean-Claude Juncker je namreč Timmermansa konec novembra zadolžil, naj posreduje pri izvajanju arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Tedaj so v komisiji tudi napovedali, da bo prvi Timmermansov korak obisk v obeh državah do konca tega leta.

Na vprašanje, kdaj bo obiskal Ljubljano in Zagreb ter kakšne so njegove ideje za pomoč pri implementaciji arbitražne odločbe, pa je Timmermans odločno dejal: "Najprej naj bom zelo jasen: to je spor o meji med dvema članicama EU-ja in Evropska komisija upa, da je lahko to vprašanje rešeno brez odlašanja v konstruktivnem dialogu med dvema članicama."

Pomagal bo, kolikor je v njegovi oči

Dodal je, da bo pomagal, kolikor je v njegovi moči, in da je v stiku z obema vladama. "Kar koli jaz lahko storim, da pomagam pri tem, bom storil. Sem v stiku z obema vladama. Te stike bom nadaljeval in obe strani vprašal, kako vidita mojo vlogo, tako da bi bila ta čim koristnejša," je dejal.

"V prihodnjih dneh in tednih bom nadaljeval s tem. Če to na neki točki pripelje do obiska v Zagrebu in Ljubljani, boste vi prvi izvedeli. A za zdaj sem v stiku z vladama in poskušam pomagati, kolikor je mogoče," je še dejal Timmermans.

T. K. B.