Agrokor v težavah?

Zmanjšano zaupanje v Agrokor

26. januar 2017 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko hrvaški Agrokor, večinski lastnik Mercatorja, ni sklenil novega posojila s tujimi bankami in se je začelo ugibati o njegovi nezmožnosti refinanciranja dolga, ki skoraj sedemkrat presega dobiček pred davki, so imetniki Agrokorjevih obveznic zagnali paniko.

Prodajni pritisk na obveznice se je nadaljeval tudi danes, zahtevana donosnost na obveznico z zapadlostjo leta 2019 znaša nekaj manj kot 15 odstotkov. To kaže na zmanjšano zaupanje v balkansko trgovsko zgodbo.

Hrvaški finančni minister Zdravko Marić, nekaj časa zaposlen v Agrokorju, je danes zatrdil, da ne verjame v možnost bankrota tega prehranskega in trgovinskega koncerna. A je priznal, da je znižanje kreditne ocene Agrokorja pri Moodysu pustilo posledice.

Močna nemška konkurenca pritiska

Agrokor zdaj velja za špekulativno in visokotvegano naložbo. V prvih devetih mesecih lani se je poslabšalo tekoče poslovanje, tudi Mercatorju so prihodki medletno upadli za 3,3 odstotka. Vzrok je med drugim huda konkurenca, pri nas zlasti nemških diskontov, ki si hitro utirajo pot na druge Mercatorjeve in Agrokorjeve trge na Balkanu.

Iz Mercatorja so nam sicer odgovorili, da uspešno branijo tržni delež, ki da od aprila lani raste, povečuje pa se tudi njihova bruto marža. Vpliva morebitne destabilizacije njihovega hrvaškega lastnika ne komentirajo.

Prihaja "PIK posojilo"

Dejstvo pa je: marca 2018 se sproži ogromno t. i. PIK posojilo, za katerega Agrokorju ni bilo treba plačevati sprotnih obresti, ga pa celotno vračilo čaka na koncu. Če Agrokor Pik posojila ne refinancira, se sproži dospelost cele verige drugih posojil. Analitiki pravijo, da je Agrokor zgodba na meji. Refinanciranje in moratoriji na odplačilo dolgov niso samoumevni. Če se dvignejo obrestne mere, zna priti v hude težave. In vedno je lahko tarča prevzemnikov, čeprav na Hrvaškem velja, da ga politika ne bo pustila propasti.

Iz Agrokorja so nam odgovorili, da so stabilno in močno podjetje, ki redno poravnava in uspešno refinancira finančne obveznosti. Nezaupanje vlagateljev pa priča o dvomu o Agrokorjevem finančnem zdravju.

Maja Derčar, Radio Slovenija