Avstrijska vinarja za Agroind odštela 2,4 milijona evrov

Po tretjem stečaju vipavska vinska klet prodana edinemu dražitelju

10. julij 2017 ob 11:45,

zadnji poseg: 10. julij 2017 ob 14:21

Vipava - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Vipavski Agroind ima novega lastnika. To je družba Agromib, ki so jo prav za nakup vipavske vinske kleti pred mesecem dni ustanovili vinarji z avstrijske Štajerske, ki v Gamlitzu in okolici upravljajo 2.400 hektarjev vinogradov na več družinskih kmetijah.

Agroind so kot edini dražitelji kupili za 2,4 milijona evrov. Obdržali bodo vseh 20 zaposlenih, napovedujejo še dodatne zaposlitve, obnovo vipavskih vinogradov in se že pripravljajo na odkup letošnjega grozdja.

Takoj po končani prvi javni dražbi Agroinda sta nova lastnika Weingut Hannes Sabath in Di Michael Blaschitz povedala, da bosta celotno kupnino plačala v prihodnjih dneh. Skrben pregled Agroinda in njegovih poslovnih povezav sta opravila v prejšnjih tednih. Predsednik sveta delavcev v Agroindu Andrej Furlan je ob tem povedal: "Vidi se, da sta Avstrijca iz stroke, da se na vinarstvo spoznata. Njuna vprašanja so bila konkretna, takšna, kot jih od ljudi, ki se ukvarjajo z vinarstvom in vinogradništvom, pričakuješ. Vseh 20 zdaj zaposlenih upa, da se bo obrnil nov list v stoletni zgodovini vipavske vinske kleti. Po izjemno slabi, že kar katastrofalni izkušnji s prejšnjimi ukrajinskimi lastniki zdaj upamo, da bosta Agroind in naša blagovna znamka znova na površju. Da smo ohranili blagovno znamko naših vin na trgu, smo se v treh stečajih trudili vsi zaposleni, pa tudi zadružniki, kmetje, ki so nam – kljub negotovosti – pripeljali grozdje. S stečajnim upraviteljem smo dobro sodelovali in tako obdržali vsaj tržno kontinuiteto. Do martinovega imamo še dovolj zalog, tako da bomo na trgu prisotni, komaj pa čakamo na nov letnik." Delavci imajo več kot 800.000 evrov terjatev do Agroinda.

Avstrijci bodo obdržali blagovno znamko

Nova avstrijska lastnika bosta obdržala blagovno znamko Agroind. Di Michael Blaschitz je poudaril: "Vipavska vinska klet je prepoznavna s svojo blagovno znamko in s svojimi vini tudi na tujih trgih. Absolutno bomo obdržali vse blagovne znamke Agroinda. In v kratkem bo ta – prej vaša, zadružna, zatem ukrajinska, zdaj pa dokončna naša – klet prepoznavna predvsem po dobrih vinih, ne več po poslovnih težavah, ki jih je imela zadnja leta." Weingut Hannes Sabath je napovedal tudi nova vlaganja: "Predvsem bomo vlagali v vinograde v vaši dolini, pa tudi dodatno bomo zaposlovali. Zdaj pa je naša prva skrb prihajajoča trgatev. Sami v okolici Gamlitza upravljamo 2.400 hektarjev vinogradov, sodelujemo z več družinskimi kmetijami in zavedamo se, kakšen zalogaj je trgatev – tako logistični kot finančni. Mi smo pripravljeni, denar imamo."



Avstrijci že lani kupovali vipavsko grozdje

Avstrijska vinarja Blaschitz in Sabath sta že lansko jesen kupovala grozdje pri vipavskih kmetih. Po koliko, smo ju vprašali. Weingut Hannes Sabath: "Od petdeset centov do enega evra smo plačevali lansko jesen, in to takoj po prevzemu grozdja." Koliko pa bodo letos plačali zadružnikom in tistim vipavskim kmetom, ki bodo v Agroind pripeljali grozdje? Sabath: "O ceni se bomo zdaj začeli pogovarjati z vašimi vinogradniki. Vemo, koliko so cene pri nas, v Avstriji, koliko se plačuje grozdje na trgu Evropske unije – temu primeren bo naš predlog. Seveda pa bomo ob tem pozorni predvsem na kakovost. Boljše grozdje bo zagotovo boljše plačano!" Dolgoletni zadružnik Aleš Krečič, ki je prav v skrbi za usodo vipavske vinske kleti prisostvoval dopoldanski javni dražbi, je bil zadovoljen, toda previden: "Kolikor sem se lahko pogovoril z novimi lastniki, vidim, da so resni vinarji, da se na posel spoznajo. Upam, da bomo zdaj v Vipavski dolini lažje zadihali. Opekli smo se namreč s prejšnjimi zadružnimi vodstvi, skoraj so nas pokopali Ukrajinci, zdaj pa upam, da prihaja za naše vinograde vendar boljši čas. Bomo videli. Je pa trpek priokus ob dejstvu, da so stoletne kmečke žulje tako zapravili, da je naša zadružna last šla v tuje roke. Toda pred nami je trgatev in gledati moramo naprej. Kakšne namene ima novi lastnik, bo jasno kmalu – že pred trgatvijo: kolikšno ceno nam bo ponudil, kakšne pogoje plačila in koliko grozdja bo odkupil."

Avstrijce podpira tudi lokalna skupnost

Na javni dražbi je bil tudi ajdovski župan Tadej Beočanin. Pred tem so namreč napovedovali, da bodo ajdovska in vipavska občina ter primorski podjetniki ustanovili poseben konzorcij, ki naj bi se potegoval za nakup Agroinda. Toda na dražbo je prišel le kot "zainteresirana javnost". In zakaj ni prišlo do konzorcija, ki bi se boril za to, da Agroind ostane v domačih rokah? Beočanin odgovarja: "Poskušali smo zbrati dovolj kapitala, toda potem smo se raje odločili za drugo pot. Spoznali smo ta dva avstrijska vinarja in po skrbnem pregledu njunega poslovanja in njune dejavnosti smo se odločili, da ju podpremo kot strateška partnerja Agroinda. Oziroma zdaj kot kupca. Zagotovila imamo, da prihajata kot dolgoročna naložbenika v Vipavsko dolino."

Ukrajinci se ne dajo

Toda tudi na dopoldanski javni dražbi se je malo zapletlo. Predstavnik Ukrajincev, prejšnjih vmesnih lastnikov Agroinda, odvetnik Ivo Grlica je napovedal, da bo sprožil ustrezne pravne postopke: "Glede na pisanje v medijih in dogovore lokalne skupnosti z novima lastnikoma sumimo, da gre pri tem nakupu za kršitev predpisov o javnih financah. Sumimo, da gre tu tudi za denar občin Ajdovščina in Vipava. Dokazov sicer nimamo, toda stečajni upravitelj bi moral to preveriti in nedvoumno dokazati izvor denarja za varščino, za 240.000 evrov in potem še za morebitno kupnino." Beočanina smo vprašali, ali gre res za občinsko-avstrijsko navezo tudi v denarju. Odgovoril je: "Nikakor ne. Tu ni niti centa javnega občinskega denarja nobene od občin. Z Avstrijci smo bili samo v dogovorih glede nadaljnje vizije, strategije, ki jo imajo za Agroind, nikakor pa ne v kakršnih koli finančnih dogovorih." Ukrajinci oziroma družba Mineralbulk so od slabe banke oziroma DUTB-ja kupili Agroind za 1,6 milijona evrov in vipavsko klet spravili v stečaj. Zdaj prek sodišča zahtevajo priznanje ločitvene pravice, temu pa nasprotujejo tako stečajni upravitelj kot zaposleni v Agroindu.

