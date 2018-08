Bobinac se bo zavihtel še na mesto podpredsednika trženja v Hisense Internationalu

Bobinac ostaja na čelu Gorenja

29. avgust 2018 ob 08:57

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Bobinac bo na novem mestu odgovoren za svetovni marketing podjetja Hisense International, ki skrbi za mednarodne dejavnosti skupine Hisense, kljub temu pa ostaja predsednik uprave Gorenja.

Upravni odbor skupine Hisense je Franja Bobinca imenoval za podpredsednika za trženje v družbi Hisense International. "Gre za unikaten primer, saj novinca v skupini Hisense še nikoli doslej nismo imenovali na tako pomemben položaj. Bobinčevo bogato znanje in izkušnje bodo izjemno koristni in uporabni pri usklajevanju naših svetovnih marketinških strategij, saj bodo tako lahko zagotavljale največ vrednosti blagovnim znamkam v družini Hisense," je po imenovanju dejal izvršni podpredsednik skupine Hisense in predsednik Hisense International Lan Lin. Dodal je še, da Bobinčevo imenovanje dokazuje, da ima Gorenje kakovosten nabor izjemno nadarjenih posameznikov in da jim bodo še naprej omogočali, da bodo svojo nadarjenost razvijali.

Bobinac pa meni, da je njegovo imenovanje predvsem veliko priznanje kakovostnemu delu, ki ga je ekipa Gorenja opravila v zadnjih letih. Počaščen je, da so ga imenovali na tako odgovoren položaj, in hkrati prepričan, da lahko skupaj naredijo veliko dobrih stvari, s katerimi lahko atraktiven portfelj njihovih blagovnih znamk povzdignemo še na višjo raven.

Integracija Gorenja v svetovni kolektiv

Po uspešnem prevzemu Gorenja je poslovodstvo mednarodnega dela enega izmed vodilnih kitajskih proizvajalcev elektronskih naprav in gospodinjskih aparatov Hisense začelo postopek integracije Gorenja v svetovni kolektiv, ki po svetu šteje več kot 75.000 zaposlenih, so sporočili iz Gorenja.

Integracija pa vključuje tudi boljše izkoriščanje kadrovskih zmogljivosti Gorenja. Tako bo Bobinac kot podpredsednik za trženje odslej odgovoren tudi za tržniške dejavnosti podjetja Hisense International po vsem svetu ter s svojim znanjem in izkušnjami skrbel za usklajevanje tržniških strategij in kampanj vseh blagovnih znamk v portfelju skupine Hisense.

