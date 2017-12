Bodo nadzorniki Luke Koper razrešili upravo Dragomirja Matića?

Ob upravni stavbi se je zbrala skupina delavcev

29. december 2017 ob 09:35

Koper

Nadzorni svet Luke Koper bo odločal o nadaljnjih korakih po včerajšnji nezaupnici, ki so jo upravi Dragomirja Matića izglasovali delničarji. Po pričakovanjih naj bi razrešil upravo in imenoval novo vodstvo.

Dopoldne se je ob upravni stavbi koprskega pristanišča, kjer poteka seja nadzornega sveta, zbrala skupina delavcev Luke Koper, ki zamenjavi Matića nasprotuje.

Odnosi med nadzornim svetom, ki ga vodi Rado Antolovič, in Matićevo upravo so se skrhali že pred časom, zato je tudi nadzorni svet delničarjem na izredni skupščini predlagal nezaupnico upravi. Med najbolj izpostavljenimi očitki Matićevi upravi naj bi bila neučinkovitost pri reševanju problematike delavcev IPS-ov, ki v Luki delo opravljajo prek drugih podjetij.

Tovrstni sistem dela v Luki Koper obstaja že več kot 20 let, a so izsledki posebne revizije poslov Luke z IPS-i pokazali, da Luka Koper omenjenega poslovnega modela na strateški ravni ne upravlja aktivno, poleg tega obstajajo tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS-i in korupcijskih tveganj. Sicer pa naj bi bili razlogi za načrtovano menjavo uprave širši. Nadzorniki naj bi tako danes imeli na mizi kar 25 očitkov upravi, a nadzorniki pred sejo niso govorili o vsebini očitkov.

Med sejo nadzornega sveta so se na strehi garažne hiše za upravno stavbo zbrali delavci Luke Koper, prav pod oknom sejne sobe, kjer poteka seja nadzornega sveta, poroča novinarka TV Slovenija Elen Batista Štader.

Kdo bo nasledil Matića

Uprava je očitke glede IPS-ov večkrat zavrnila, Matić pa je izpostavljal načrtovano zaposlitev 500 ljudi v prihodnjih petih letih. Prav tako se Matićeva uprava lahko pohvali z rekordnim pretovorom in dobičkom. Prav zato je Matić po nezaupnici mnenja, da je njegova razrešitev rezultat politične gonje in želje po tem, da ga "izženejo" iz Luke.

V medijih se je sicer vrstilo več imen mogočih Matićevih naslednikov, po pisanju Dela pa naj bi bili na koncu na seznamu kot kandidat za predsednika uprave Dimitrij Zadel, ki je 12 let vodil OMV Slovenija, kot kandidata za člana pa prvi mož Ferspeda Metod Podkrižnik in nekdanja predsednica uprave Dela Irma Gubanec.

