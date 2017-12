Nezaupnica upravi Luke Koper. Matić: Gre za politično gonjo.

Delničarji Luke Koper so na izredni skupščini v Portorožu izglasovali nezaupnico upravi pod vodstvom Dragomirja Matića. O njenem odpoklicu bo odločal nadzorni svet.

Glasovanje o nezaupnici Dragomirju Matiću in članoma uprave Ireni Vincek in Andražu Novaku je predlagal nadzorni svet, potem ko je bilo novembra objavljeno poročilo o izredni reviziji poslov Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev (IPS). To med drugim navaja, da podjetje poslovnega modela IPS na strateški ravni ne upravlja aktivno, ob tem pa opozarja na tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS in korupcije.

Za je glasovalo 99,19 odstotka navzočih delničarjev, med katerimi je največji država oz. Slovenski državni holding (SDH). Seja je bila v nasprotju z dozdajšnjo prakso zaprta za javnost.

Matić je vse očitke iz poročila zavrnil. Sicer pa to po njegovem mnenju ni razlog za izrekanje nezaupnice upravi. "Vse okoliščine kažejo na to, da je bila priprava poročila načrtovana, cilj pa je bil ves čas razrešitev te uprave," je dejal. "Spoštovani predsednik uprave. Tu ni nobenih drugih interesov," mu je odgovorila predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina. Kot je dodala, v Luki Koper prihaja do pomembnih tveganj, predvsem na področju poslovanja z IPS-i. SDH je denimo od Luke Koper večkrat zahteval, da IPS-i ne smejo imeti podizvajalcev, a tega uprava ni zagotovila. "Vse ugotovitve kažejo, da ta uprava ne obvladuje razmer," je dejala. Glavina je poudarila, da je ena ključnih zahtev SDH-ja do družb v lasti države, ki jih ima pod svojim okriljem, etično in tudi zakonito poslovanje z ničelno toleranco do korupcije in drugih nezakonitih dejanj. Luka Koper je kljub velikim dobičkom izpostavljena velikim tveganjem, je posvarila. Matić je po drugi strani spomnil na rekordne rezultate, ki jih Luka Koper dosega pod njegovim vodstvom. Zakonitost modela poslovanja z IPS pa po njegovih besedah potrjujeta dve pravnomočni sodbi koprskega sodišča, ki ugotavlja, da ne gre za posredovanje delovne sile, ampak za razmerje na podlagi pogodbe o delu. Sistem IPS je sicer v Luki Koper v veljavi od leta 1992, je še spomnil Matić, ki je vodenje družbe prevzel v letu 2014. Leto prej se je število redno zaposlenih celo zmanjšalo, je spomnil in vprašal, zakaj lastniki in delničarji niso ukrepali že takrat ter izrekli nezaupnico takratni upravi. Matić je spomnil, da so za naslednjih pet let načrtovali zaposlitev 500 ljudi, hkrati pa opozoril, da 1.000 ljudi naenkrat ne morejo zaposliti, saj bi to močno prizadelo dobičkonosnost družbe.

Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, so delničarji nezaupnico tudi izglasovali.

To sicer samodejno še ne pomeni konca uprave pod vodstvom Dragomirja Matića. Zadevo bo zdaj obravnaval še nadzorni svet. Nadzorniki lahko upravo odpokličejo na podlagi izglasovane nezaupnice, določa zakon o gospodarskih družbah. Lahko pa jo zavrnejo, če je nezaupnica izglasovana na podlagi "očitno neutemeljenih razlogov".

Matić: Gre za politično gonjo

Matić je po nezaupnici njegovi upravi zatrdil, da se je ta vedno odločala v dobro vseh delničarjev, ne samo največjega. Na vprašanje, ali so nemara delali predobro, pa je odvrnil: "Tudi to bi lahko bil eden izmed odgovorov." Sicer pa je dodal, da gre za politično gonjo "in to je rezultat vsega tega".

Rezultat glasovanja je bil po Matićevih besedah "glede na dosedanji razvoj dogodkov" pričakovan, vendar predsednik uprave na petkovi seji nadzornega sveta pričakuje "vse živo". "Jutri bomo doživeli še en dan in se bomo po jutrišnjih dogodkih tudi skladno s tem odločili," je napovedal. Kot je pojasnil, se sicer dela v tej smeri, "da nas po domače izženejo iz Luke Koper."

Glede pravnega mnenja Inštituta za primerjalno pravo, na katerega se je danes skliceval nadzornik Uroš Ilič, je Matič odvrnil, da so danes prvič slišali za to mnenje in ga niti niso videli. Ob tem je opozoril, da so upravo v preteklosti že "odstranili" pri določenih točkah dnevnih redov sej nadzornikov, kot je bil to primer predstavitve vmesnega poročila izredne revizije Pricewaterhousecoopers o poslovanju Luke z IPS-i, ko uprava sploh ni bila povabljena na sejo nadzornega sveta.

Matić je sicer poudaril, da je njegova uprava za seboj pustila zgodovino v obliki treh let in pol rezultatov. "Tudi če želijo, je ne morejo izbrisati," je dodal.

Prvi nadzornik luke Rado Antolovič medijem ni dal nobenih pojasnil. Kot je dodal, bo njegov čas, da nekaj pove, v petek po seji nadzornega sveta.

Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjan Verbič pa je pojasnil, da so v združenju napovedali izpodbojne tožbe na vse tokrat sprejete sklepe, tudi zato, ker izpodbijajo samo imenovanje obstoječih nadzornikov.

Protest pod vprašajem

Zaposleni v Luki po burnem zboru delavcev v sredo za danes niso pripravili posebnih aktivnosti. Član nadzornega sveta in predstavnik delavcev Rok Parovel je ocenil, da bo skupščina mirna. Na vprašanje, ali je še mogoče pričakovati kakšno presenečenje, pa je spomnil, da bo seja nadzornega sveta šele v petek.

Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je po drugi strani pričakoval, da bodo delničarji upoštevali poslovne rezultate sedanje uprave in se odločili pravilno ter "da bodo naredili vse za to, da Luka dela še dobro naprej".

