Čehi že skoraj v celoti postali lastniki Palome

Obljubljajo še za 70 milijonov evrov naložb

2. marec 2017 ob 10:05

Sladki Vrh - MMC RTV SLO/STA

Češki finančni sklad Eco Investment in njegova slovaška hči Eco Invest sta prek prevzemne ponudbe prišla do 99,64-odstotnega deleža Palome.

Ponudbo češkega sklada je sprejelo 437 akceptantov, ki so bili lastniki 42,4 odstotka delnic. Novi lastniki so za delnico ponudili 4,01 evra, ob objavi prevzemne ponudbe pa sta češki sklad in njegovo hčerinsko podjetje imela v lasti 57 odstotkov Palome.

Vse svoje delnice Palome je prodal tudi Slovenski državni holding (SDH), ki je imel v lasti 30,3 odstotka vseh delnic, ki so mu navrgle 9,66 milijona evrov. S tem se končuje privatizacija sladkogorske družbe, ki je ena od državnih naložb za prodajo na seznamu, ki ga je julija 2013 sprejel DZ.

Novi lastniki Palome so prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic družbe objavili konec januarja, že pred tem so izvedli 18,2-milijonsko dokapitalizacijo družbe, zaradi česar se je delež SDH-ja znižal z 71,01 odstotka na omenjenih 30,3 odstotka.

V prihodnjih letih nameravajo lastniki v Palomo, ki naj bi postala regijski razvojni center, vložiti še okoli 70 milijonov evrov, število zaposlenih pa s sedanjih 700 povečati na 900.

A. Č.