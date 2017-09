Jubilejni 50. MOS: od gradnje in obnove doma do turizma in drugih storitev

Največ tujih razstavljavcev je iz partnerske Hrvaške

12. september 2017 ob 07:55

Celje - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Celju bo premier Miro Cerar dopoldne odprl že 50. Mednarodni sejem obrti in podjetništva, na katerem se bo do nedelje predstavilo skoraj 1500 podjetij in obrtnikov iz 30 držav.

Mednarodni sejem obrti in podjetništva je svoja vrata prvič odprl pred 50 leti. Po skromnih začetkih ga je na vrhuncu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja obiskalo kar četrt milijona ljudi. Z razvojem trgovskih centrov je obisk začel padati, a sejem še vedno privabi okoli 120 tisoč obiskovalcev letno, pojasni izvršni direktor celjskega sejma Robert Otorepec: "Prvo in največje področje sta gradnja in obnova doma, ki predstavlja približno 50 odstotkov sejma. V zadnjih letih nam najbolj raste področje kampinga in karavaninga, turizma in prehrane. Tretje področje sta material in oprema za obrt in industrijo, četrto področje so poslovne storitve in poslovne priložnosti, peto področje pa še vedno ostaja splošna poraba."

1500 razstavljavcev

Od 1500 podjetij in obrtnikov je največ tujih razstavljavcev iz Hrvaške, pomemben partner so tudi Kitajci, saj se bo letos predstavilo več kot 30 kitajskih podjetij predvsem s področja mehatronike. Za gospodarstvenike je sejem odlična priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov: "Tukaj se predstavlja precej državnih institucij, v zelo velikem obsegu ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki predstavljajo storitve, ki jih ponujajo podjetnikom, ko jim pomagajo pri prodorih na tuje trge, pri raznih podjetniških idejah, seveda tudi s kakšnim financiranjem."

V petek in soboto bodo predstavili projekt Edison, ki je namenjen širjenju zelene mobilnosti. Obiskovalci bodo lahko preizkušali električne avtomobile, od železniške postaje do sejma bo brezplačno vozil električni avtobus.

Hrvaška prvič v zgodovini partnerica sejma

Ob visokem jubileju bo največji in najpomembnejši sejem v državi odprl premier Miro Cerar, ob njem bo tudi podpredsednica hrvaške vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić, saj je Hrvaška prvič v zgodovini sejma njegova partnerica.

V hrvaškem paviljonu se bo predstavilo 30 hrvaških proizvajalcev, večinoma malih in srednjih podjetij iz panog, kot so predelava lesa in izdelava pohištva, kovin in strojne obdelave, merilnih naprav in avtomobilskih delov kot tudi predmetov za splošno porabo in poslovnih storitev s področja marketinga, založništva in oblikovanja. Hrvaška bo na MOS-u predstavila tudi nekaj privlačnih turističnih destinacij, obiskovalci sejma pa bodo lahko uživali v različnih hrvaških kulinaričnih dobrotah, še napovedujejo organizatorji.

V okviru sejma sicer vsako leto potekajo tudi številne okrogle mize, posveti in predstavitve.

T. K. B., Matija Mastnak (Radio Slovenija)