Slovenski dobavitelji imajo najmanj 40 milijonov evrov terjatev do Agrokorja

Konzum že dlje časa ne plačuje

18. april 2017 ob 16:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski dobavitelji Agrokorjeve verige Konzum želijo izvedeti, kako bodo njihove terjatve poplačane tudi po uveljavitvi t. i. zakona lex Agrokor in kako bodo poslovali v prihodnje.

Po sestanku odbora dobaviteljev Agrokorjevi mreži Konzum, ki za razliko od Mercatorja že nekaj časa blaga dobaviteljem ne plačuje, je znana prva groba ocena skupnih terjatev. "Za zdaj je to okoli 40 milijonov evrov, vendar še vsi podatki niso zbrani, ker tu ne gre samo za živilsko industrijo, ampak tudi za širše," je izjavil predsednik odbora slovenskih upnikov-dobaviteljev, ki prodajajo v Agrokor, Izidor Krivec.

Prva naloga, ki so si jo slovenski dobavitelji Agrokorja postavili, je prebiti informacijsko blokado. V tem ali v začetku prihodnjega tedna želijo vzpostaviti stik z novim upraviteljem Agrokorja in predsednico odbora hrvaških dobaviteljev. "Da pač dobimo več informacij, ker je zelo pomembno, ne samo, kako bomo poplačani za nazaj, ampak kako delati tudi v prihodnje," je pojasnil Krivec.

Zakon za reševanje Agrokorja, t. i. lex Agrokor glede tega ni jasen. Tako slovenski dobavitelji ne vedo, kako bo s terjatvami, nastalimi po uvedbi zakona, ki je zamrznil vse obstoječe terjatve in predvideva prednostno poplačilo bank, medtem ko poplačilo dobaviteljev po tem datumu ni natančno določeno. Preveriti želijo, ali držijo govorice, da bodo imeli hrvaški dobavitelji prednost pred drugimi. Za pomoč pri reševanju te problematike so se obrnili na Gospodarsko zbornico in slovensko veleposlaništvo na Hrvaškem, če bo treba, bodo zaprosili, da se vključijo tudi banke.

Jernejka Drolec, Radio Slovenija