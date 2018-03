Delavec pri nas na uro v povprečju zasluži 16,40 evra, luksemburški 44 evrov bruto

Najmanj so plačani delavci v Bolgariji

22. marec 2018 ob 14:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke, iz katerih je razvidno, da imajo luksemburški delavci med 28 državami EU-ja v povprečju najvišjo uro postavko, 44 evrov bruto na uro, Slovenija se je s povprečno plačo 16,40 evra na uro uvrstila na 14. mesto, na repu lestvice so pristali Romuni in Bolgari.

V povprečju so zaposleni v EU-ju lani zaslužili 23,10 evra bruto na uro, v državah z evrom pa 26,90 evra. Deset let pred tem sta bili ti številki pri 19,50 oz. 21,80 evra.

Luksemburgu, kjer povprečna urna postavka, sicer po podatkih za leto 2016, znaša 43,80 evra, sledijo Danska (39,70 evra), Belgija (37,90 evra, prav tako za leto 2016), Francija (33,00 evra), Nemčija (32,30 evra), Avstrija (29,80 evra), Finska (29,70 evra), Švedska (29,20 evra), Irska (29,00 evra) in Velika Britanija (25,50 evra).

Države pod evropskim povprečjem

Pod evropskim povprečjem so Italija (22,70 evra), Španija (19,80 evra), Slovenija (16,40 evra), Ciper (14,30 evra), Malta (12,80 evra), Portugalska (11,3 evra), Grčija (11,20 evra), Estonija (10,50 evra), Slovaška (10,20 evra) in Češka (10,10 evra). Manj kot deset evrov na uro pa prejmejo zaposleni v Latviji (8,60 evra), na Hrvaškem (8,50 evra v letu 2016), v Litvi (8,40 evra), na Madžarskem (7,60 evra), Poljskem (6,30 evra v letu 2016), v Romuniji (5,50 evra) in Bolgariji (5,10 evra).

Od leta 2007 do lani so se plače povišale v vseh državah članicah, razen Grčije in Velike Britanije. V obeh državah so se v tem obdobju znižale za sedem odstotkov. Z najvišjo rastjo plač v zadnjih desetih letih pa se lahko pohvali Bolgarija, bila je 122-odstotna.

Sa. J.