Državni proračun tudi maja s presežkom

V 5 mesecih 35,3 milijona evrov primanjkljaja

16. junij 2017 ob 11:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni proračun je maja že drugi mesec zapored ustvaril presežek. Po aprilskih 262,3 milijona evrov ga je bilo v petem letošnjem mesecu za 99,4 milijona evrov.

Skupno je v petih mesecih proračun ustvaril 35,3 milijona evrov primanjkljaja. V celotnem letu 2017 je sicer proračunski primanjkljaj načrtovan v višini 681 milijonov evrov, potem ko je bil lani pri 684,8 milijona evrov.

Proračunski prihodki so maja dosegli 784,6 milijona evrov, skupno pa so se v petih mesecih prihodki povzpeli na 3,77 milijarde evrov. V enakem obdobju so se lani ustavili pri 3,47 milijarde evrov.

Samo davčni prihodki so bili maja pri 607,5 milijona evrov, v petih mesecih pa se jih je v proračunu nabralo za nekaj manj kot 3,16 milijarde evrov. V lanskem petmesečju jih je bilo za 2,99 milijarde evrov.

Odhodki so se medtem maja ustavili pri 685,2 milijona evrov, v petih mesecih skupaj pa pri 3,80 milijarde evrov. Lani so bili po petih mesecih pri 3,89 milijarde evrov.

Plačila obresti so bila po petih mesecih pri 653,5 milijona evrov. Strošek obresti državnega proračuna naj bi sicer po izračunih finančnega ministrstva letos dosegel 960 milijonov evrov in prvič po daljšem času padel pod milijardo evrov.

Primarno gledano, torej ob neupoštevanju obresti, je imel proračun maja 151,8 milijona evrov presežka, v petih mesecih pa je bil primarni presežek pri 595,2 milijona evrov.

Al. Ma.