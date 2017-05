Proračun imel aprila 262 milijonov plusa, skupno še vedno minus

16. maj 2017 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Državni proračun je imel aprila presežek v višini 262,4 milijona evrov, medtem ko je imel aprila lani 61,9 milijona evrov "plusa". V prvih štirih mesecih skupaj ima proračun sicer 135 milijonov evrov primanjkljaja.

Aprila se je v državni proračun steklo za 934,6 milijona evrov prihodkov, kar je 182,9 milijona evrov več kot v aprilu lani, odhodkov pa je bilo za 672,2 milijona evrov oz. za 17,6 milijona evrov manj kot pred letom dni.

Večino prihodkov predstavljajo davki, ki so se v primerjavi z lanskim aprilom povečali za 99 milijonov evrov na skupaj 777 milijonov evrov. Pri tem so se povečali prilivi od vseh vrst davčnih prihodkov: DDV za 31,6 milijona evrov na 334,6 milijona evrov, trošarin za 11,9 milijona evrov na 126,1 milijona evrov, davka od dohodkov pravnih oseb pa za 94,4 milijona evrov na 119,8 milijona evrov.

Glede rasti prilivov od obdavčitve podjetij na ministrstvu pojasnjujejo, da je posledica knjiženja teh prihodkov v letu 2016, saj je plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2016 zapadlo na 3. maja in se je posledično večina teh prihodkov realizirala v maju.

Aprila je Slovenija prejela tudi 65 milijonov evrov evropskih sredstev, kar je 20 milijonov evrov več kot pred letom dni. Glavnino teh prihodkov (55,3 milijona evrov) predstavljajo prihodki iz naslova prejetih sredstev iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike.

Manj je bilo treba plačati za obresti

Odhodki iz proračuna pa so bili v primerjavi s tistimi iz lanskega aprila nižji predvsem pri plačilih obresti v tujino, ki jih je bilo za 24 milijonov evrov manj. Nekoliko nižji odhodki so bili tudi pri tekočih transferjih v tujino (za 5,8 milijona evrov), transferjih posameznikom in gospodinjstvom (za 4,4 milijona evrov) ter investicijskih transferjih proračunskim uporabnikom (za 4,5 milijona evrov).

Več kot pred letom dni pa je bilo v četrtem letošnjem mesecu plačil sredstev iz slovenskega proračuna v proračun EU (za 12,4 milijona evrov), pri subvencijah (za 9,2 milijona evrov) ter v zvezi z nakupom in gradnjo osnovnih sredstev (za 4,3 milijona evrov).

V prvih štirih mesecih skupaj so prihodki državnega proračuna dosegli 2,988 milijarde evrov, kar je 11,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Od tega so davčni prihodki znašali 2,548 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 8,8 odstotka.

Dva odstotka manj odhodkov kot leto prej

Odhodki so v prvih štirih mesecih skupaj dosegli 3,123 milijarde evrov, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem so se v skladu z načrtovanim za 1,2 odstotka povečali izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim, odplačila obresti pa so bila zaradi specifične dinamike izplačil višja za pol odstotka. Tekoči transferji, subvencije ter transferji posameznikom in gospodinjstvom se gibljejo na primerljivih lanskih ravneh.

Manj kot aprila lani je država prejšnji mesec izplačala med drugim občinam in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zaradi ugodnejših prilivov iz naslova prispevkov za socialno varnost so bile namreč obveznosti do pokojninske blagajne iz državnega proračuna nekoliko nižje. Investicijski odhodki pa so se ob sicer nizkih ravneh v prvih štirih mesecih povečali za 21,1 odstotka.

