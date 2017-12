DUTB z refinanciranjem kreditov znižal stroške za sedem milijonov

Leta 2017 bo odplačanih 1,1 milijarde obveznosti

8. december 2017 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

DUTB je z bankami podpisal dolgoročne kreditne pogodbe za refinanciranje finančnih obveznosti, s čimer je stroške financiranja za leto 2018 znižal za sedem milijonov evrov.

S pridobljenimi viri bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v celoti poplačala obveznosti od izdanih obveznic DUT03 v znesku 422,9 milijona evrov in DUT04 v znesku 125,8 milijona evrov ter bančnega posojila v znesku 169 milijonov evrov, so sporočili iz DUTB-ja.

DUTB je sklenil tri kreditne pogodbe, in sicer s sindikatom bank NLB, Abanka, Intesa Sanpaolo, NKBM in Unicredit banka Slovenije v znesku 560 milijonov evrov, z banko Sberbank za 100 milijonov evrov in z Erste Group Bank za 50 milijonov evrov.

Posojila po novih kreditnih pogodbah se bodo odplačevala četrtletno, skladno z amortizacijskimi načrti, zadnji obroki pa zapadejo v plačilo sredi decembra 2022. DUTB ima možnost posojila vračati tudi predčasno. Posojila so zavarovana s poroštvom države, za katero bo DUTB državi plačeval enoodstotno nadomestilo.

Leta 2017 1,11 milijarde obveznosti

DUTB bo letos odplačal za 1,11 milijarde evrov finančnih obveznosti, od tega bo 710 milijonov evrov odplačal s prej omenjenim refinanciranjem.

"Refinanciranje in poplačilo finančnih obveznosti predstavljata pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB-ja. DUTB je z nižjo obrestno mesto za najeta posojila znižal bodoče stroške financiranja, znižal zadolženost in s tem povrnil vložena sredstva ter razbremenil državo in njene davkoplačevalce," so navedli v DUTB-ju.

Od svoje ustanovitve je DUTB, brez upoštevanja refinanciranj, poplačal za 1,06 milijarde evrov obveznic in dolgoročnih posojil. V ta znesek je vštetih tudi 360 milijonov evrov za pripojeni Factor banko in Probanko. Posledično je DUTB več kot prepolovil svoj celotni dolg v znesku slabih dveh milijard evrov. Stanje finančnih obveznosti DUTB-ja bo konec leta 2017 znašalo 877 milijonov evrov.

G. K.