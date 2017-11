Dve skupščini Certe Holding, ena v dvorani, druga na parkirišču

Civilna iniciativa Ozaveščena Cerkljanska ni sodelovala na uradni skupščini

Cerkno

V Cerknem sta v ponedeljek očitno potekali dve skupščini Certe Holding. Na eni so za nadzornika izbrali največjega lastnika Certe Marjana Batagelja. Druga skupščina, na kateri so člani Ozaveščene Cerkljanske zastopali 21 odstotkov kapitala, pa je potekala kar na parkirišču.

Predstavniki civilne iniciative Ozaveščena Cerkljanska so aktivno zbirali pooblastila malih delničarjev za skupščino. A na skupščino niso šli, mimo novinarjev so brez pojasnila odkorakali na bližnje parkirišče, kjer je, kot je razvidno iz zapisa notarke Sonje Železnik, potekala "parkiriščna" skupščina.

Zapis notarke je poslal Marjan Batagelj, ki je opoldne v Postojni zaradi tega sklical novinarsko konferenco.

Na uradni skupščini je bilo v ponedeljek prisotnih 47,215 odstotka deležnikov z glasovalno pravico oz. 76,36 odstotka kapitala. Kot so pojasnili v Certi Holding, je bil dostop omogočen vsem delničarjem, vendar se skupščine devet delničarjev kljub prijavi ni udeležilo.

Na parkiriščni skupščini je bilo prisotnih osem pooblaščencev, in sicer Sebastijan Kerčmar, Petra Jermol, Miran Ciglič, Marta Deisinger, Vasilij Sedej, Janko Primožič, Luka Fabiani in Mojca Mavrič. Kot so navedli, so na skupščini zastopali 203 delničarje oziroma 20,98 kapitala holdinga.

Skupščini je predsedoval odvetnik Vladimir Bilić, za člane nadzornega sveta so imenovali Jožefa Močnika, Petro Jermol in Mirana Cigliča. Neuradno so se ti zbrali še isti dan in za direktorja holdinga izbrali Sergeja Racmana, lastnika podjetje Alea Iacta, ki je konec oktobra odkupilo 0,66 odstotka delnic holdinga.

Za predsednika nadzornikov imenovan Batagelj

Na uradni skupščini pa so za nadzornike imenovali prvega moža Postojnske jame in večinskega lastnika Marjana Batagelja, odvetnika Žarka Tataloviča in vodjo finančne službe v Postojnski jami Marka Simšiča. Na ustanovni seji so se sestali omenjeni nadzorniki in za predsednika nadzornega sveta izbrali Batagelja. Za direktorja holdinga so imenovali dosedanjega direktorja Boruta Piriha, a je Batagelj že dodal, da samo dokler ne bodo našli koga primernega, ki bo umiril razmere v Cerknem.

"Veselil sem se, da bomo lahko začeli delati, a očitno to ne bo šlo tako hitro," je dejal Batagelj in dodal, da je druga skupščina po vseh pravnih presojah, ki jih razlagajo pravniki, očitno absolutno nična.

