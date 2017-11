EBRD Slovenijo uvrstil med peterico z napovedano najvišjo gospodarsko rastjo

Slovenija ima letos presenetljivo visoko rast

8. november 2017 ob 11:23

London - MMC RTV SLO, STA

Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napovedi gospodarske rasti za 37 držav, tudi za Slovenijo - obseg BDP-ja se bo povečal za štiri odstotke, kar je odstotek in pol več od majske napovedi.

Slovenija letos beleži presenetljivo visoko rast, piše v najnovejšem poročilu EBRD-ja. Letos naj bi se obseg bruto domačega proizvoda države povečal za štiri odstotke, kar je 0,9 odstotne točke več kot lani in 1,5 odstotne točke več, kot je EBRD Sloveniji napovedovala v letošnjem maju. Višja od sprva napovedane bo tudi rast prihodnje leto - EBRD namreč za leto 2018 Sloveniji napoveduje, da se bo gospodarska rast upočasnila na 2,9 odstotka, kar je za 0,7 odstotne točke več, kot je bilo napovedano maja.

Rast spodbuja domače povpraševanje, ki izkorišča močno povečanje potrošnje ter oživitve investicij na začetku nove finančne perspektive EU. Zaradi visokega povpraševanja doma in iz tujine EBRD pričakuje rast tako uvoza kot izvoza. Tveganja v svojih napovedih glede Slovenije pa vidi v visoki zadolženosti podjetij ter počasni izvedbi reform na področju poslovnega okolja in privatizacije.

Višje tudi napovedi za druge evropske države

EBRD je opazno zvišal tudi napovedi za večino preostalih držav v osrednji, južni in vzhodni Evropi, kot tudi centralni Aziji in Sredozemlju, kjer je navzoča. Medtem ko Rusija in države v centralni Aziji kujejo dobičke na račun visokih cen nafte, bodo krepitev BDP -jadržav v vseh regijah spodbujali rast izvoza, investicij in plač, napoveduje EBRD.

V letošnjem prvem polletju je tri četrtine držav, v katerih je navzoča EBRD, pospešilo gospodarsko rast, kar se je zgodilo prvič po letu 2010. Izjemi sta politično nestabilna Makedonija in Azerbajdžan. Banka s sedežem v Londonu celotni regiji za letos napoveduje rast v višini 3,3 odstotka, kar je skoraj odstotno točko več od majskih napovedi. Lani so te države dosegle v povprečju 1,9-odstotno rast. "Široko okrevanje je zelo dobrodošlo. Odpira možnost za nadaljevanje reform in s tem doseganje še višjih gospodarskih rasti," je dejal ekonomist pri EBRD-ju Sergei Guriev.

Ob Sloveniji posebej izstopajo še Romunija, Poljska, Turčija in Gruzija

Napovedi so ugodne tudi za leto 2018, in sicer naj bi se povprečna gospodarska rast gibala okoli treh odstotkov. Nekatere države še posebej izstopajo, poleg Slovenije še Romunija, Poljska, Turčija in Gruzija, kjer se bodo stopnje rasti letos ustalile pri štirih ali še več odstotkih. Nadpovprečno visoke stopnje rasti EBRD napoveduje državam v vzhodni Evropi, na Balkanu in ob Baltiku z redkimi izjemami, kot sta Makedonija in Grčija. Vendar pa svari pred nekaterimi tveganji, kot je denimo rastoči populizem v gospodarsko manj razvitih državah. Ne gre prezreti tudi geopolitičnih napetosti in varnostnim tveganjem.

Najvišja rast se obeta Turčiji, in sicer naj bi letos dosegla 5,1 odstotka oz. 2,5 odstotne točke več od majskih napovedi. Rusija, katere obseg BDP se je lani skrčil za 0,2 odstotka, naj bi se letos vrnila k rasti. Ta bo 1,8-odstotna, napoveduje EBRD.

T. K. B.