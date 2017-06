Grčija, Izrael in Ciper bodo pospešili načrte za skupni plinovod

Zanimajo se tudi za skupen prenos elektrike

16. junij 2017 ob 13:34

Solun - MMC RTV SLO/Reuters

Grčija, Izrael in Ciper so v četrtek sporočili, da bodo pospešili načrte za razvoj plinovoda od na novo odkritih zalog zemeljskega plina na vzhodu Sredozemlja do Evrope.

Plinovod naj bi bil dokončan leta 2025, poroča Reuters. Evropa želi diverzificirati svoje vire energentov, Grčija pa se želi vzpostaviti kot pomembna tranzitna točka med vzhodnim Sredozemljem in Evropo.

Grški premier Aleksis Cipras je dejal, da bo projekt omogočil novo gospodarsko sodelovanje v tem delu sveta. Na tiskovni konferenci v Solunu sta bila še izraelski premier Benjamin Netanjahu in ciprski predsednik Nicos Anastasiades.

2.000 kilometrov dolg plinovod bi povezal območje s plinom ob obalah Izraela in Cipra z Grčijo in morda Italijo, stal pa naj bi do šest milijard evrov. Netanjahu je projekt plinovoda označil za revolucionarnega.

Izrael z obsežnimi količinami plina

Izrael in v manjši meri Ciper naj bi imela obsežne količine zemeljskega plina glede na pomembne najdbe v zadnjem desetletju. Izrael je odkril več kot 900 milijard kubičnih metrov plina, nekatere raziskave pa kažejo še na dodatnih 2.200 milijard kubičnih metrov. Izrael razmišlja o izvozu plina tako v Evropo kot v Turčijo, Egipt in Jordanijo.

Ciper naj bi imel okoli 128 milijard kubičnih metrov plina, v vodaj okoli Cipra pa naj bi bilo še več zalog.

Med možnostmi za prenos plina je bila tudi ideja o plinovodu do Turčije in utekočinjenje plina v Egiptu pred prevozom v Evropo.

Voditelji treh držav so dejali tudi, da bodo razvijali tudi električni kabel, ki bi povezal njihove države. Po kablu bi se elektrika iz Izraela prenesla preko Cipra na grški otok Kreto, nato pa na celinsko Grčijo, kjer bi se priključila na evropska omrežja. Grčija je predlagala, da dodajo tudi optični kabel, za kar je zagotovila 1,5 milijarde evropskih sredstev.

B. V.