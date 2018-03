GZS o zaposlovanju Hrvatov: Gospodarstvo ne sme biti ujetnik meddržavnih trenj

Vlada bi podaljašala omejitve zaposlovanja Hrvatov v Sloveniji

22. marec 2018 ob 14:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

GZS nasprotuje podaljšanju prehodnega obdobja, v katerem hrvaški državljani nimajo prostega dostopa na slovenski trg dela. Poleg Slovenije Hrvatom delo omejujeta le še Nizozemska in Avstrija.

"Ne razumemo, v čigavem interesu je bila včeraj sprejeta odločitev. Dejstvo je, da se slovensko gospodarstvo sooča z vse večjim povpraševanjem po kadrih, ki jih slovenski trg dela ne zagotavlja več v dovolj veliki meri. Zato smo in bomo v prihodnje vedno bolj odvisni tudi od zaposlovanja tujcev, če želimo ohranjati gospodarsko rast in razvoj," so v odzivu na odločitev vlade, ki opravlja tekoče posle, zapisali v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), ki je po lastnih navedbah v zadnjih mesecih več ministrstvom predstavila potrebo po tem, da ne pride do morebitnega podaljšanja sedanje ureditve, saj je kadrovska vrzel resen izziv za gospodarstvo.

Podaljšanje omejitev za hrvaške delavce je po mnenju GZS-ja v nasprotju s potrebami in pričakovanji gospodarstva, zlasti pa podjetij ob slovensko-hrvaški meji. Od vlade, ki opravlja tekoče posle, zahtevajo, da "sporni in škodljivi" zakon nemudoma umakne iz nadaljnje obravnave, od poslancev pa, da ga v nasprotnem primeru zavrnejo. "Gospodarstvo ne sme biti ujetnik meddržavnih trenj," še opozarjajo v GZS-ju.

Omejitve v treh državah EU-ja

Hrvaška vlada pa je po poročanju hrvaških medijev v ponedeljek sporočila, da jih je britanska premierka Theresa May obvestila, da bo Velika Britanija 1. julija umaknila omejitve za hrvaške državljane na britanskem trgu delovne sile. Delovne omejitve za Hrvate pa po njihovih navedbah v državah EU-ja veljajo samo še v Sloveniji, Avstriji in na Nizozemskem.

G. C.