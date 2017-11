Kako bo Bruselj naklonjen slovenski rešitvi vprašanja prodaje NLB-ja?

Koalicija se v tem trenutku ne strinja s prodajo banke

10. november 2017 ob 07:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar in finančna ministrica Mateja Vraničar Erman bosta predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju in komisarki za konkurenco Margrethe Vestager v Bruslju predstavila slovensko rešitev vprašanja prodaje NLB-ja.

Slovenija bi morala v skladu z zavezami v zameno za bruseljsko odobritev državne pomoči NLB-ja v času krize prodati 75 odstotkov minus eno delnico banke, in sicer najmanj 50 odstotkov do konca tega leta, preostanek pa do konca 2018.

Koalicija se ne strinja s prodajo banke v tem trenutku, v Bruslju pa ne z odlogom prodaje, zato vlada predlaga finančne kompenzacije NLB-ja državi oziroma nastajajočemu skladu skladov, ki bi financiral projekte malih in srednjih podjetij.

V Evropski komisiji so v četrtek po odločitvi vlade poudarili, da ne želijo prejudicirati izida današnjih pogovorov, in ponovno izpostavili pomen spoštovanja zaveze o prodaji 75-odstotnega državnega deleža NLB-ja za dolgoročno vzdržnost banke.

Najprej se bosta dopoldne sestala Cerar in Juncker, nato pa ministrica in komisarka. V premierjevem kabinetu poudarjajo, da gre za povratni delovni obisk po Junckerjevem obisku marca v Sloveniji in da je namen ohranjanje rednega dialoga na najvišji ravni.

V kabinetu predsednika vlade med temami pogovorov poudarjajo zlasti razpravo o prihodnosti Evrope, pri čemer je ključni cilj Slovenije ostati v jedru Unije, vprašanje izvajanja arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško ter NLB.

G. C.