Košarkarska evforija in rekordni september na ljubljanskem letališču

Promet na letališču narašča

13. oktober 2017 ob 16:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ljubljanskem letališču tudi v drugi polovici leta promet narašča. Septembra so našteli 180.380 potnikov, kar je največje število potnikov med vsemi septembri do zdaj.

"Druga polovica leta se je začela dobro, tako avgusta kot septembra pa je rast prometa dosegla 18,9 odstotka," pravijo v družbi Fraport Slovenija. Septembra letos so imeli za okoli 30.000 več potnikov kot septembra lani.

Avgusta presegli milijon

Sredi avgusta je število potnikov preseglo milijon, rekorden pa je bil tudi september, saj je 17. septembra, ko je slovenska košarkarska reprezentanca osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu v Carigradu, letališče obiskalo največje dnevno število potnikov do zdaj, in sicer 8.372 potnikov.

"Poleg rednega nedeljskega prometa smo to nedeljo v Carigrad pospremili kar 11 dodatnih letal s skoraj 2.000 navijači, ki so šli spodbujat naše fante," so navedli.

Najvišja mesečna rast sicer aprila

V devetih mesecih letos so sicer najvišjo mesečno rast prometa zaznali aprila, ko je ta dosegla 31,5 odstotka, mesec z največjim številom potnikov pa je bil julij. Samo julija je letališče obiskalo 198.138 potnikov.

A. S.