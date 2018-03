Luka Koper bo del pristaniških delavcev še naprej najemala

Vodstvo je predstavilo načine zaposlovanja, ki že razburjajo

26. marec 2018 ob 20:09

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Uprava Luke Koper je nadzornemu svetu predstavila načrt reševanja položaja delavcev, ki jih v pristanišče pošljejo delat izvajalci pristaniških storitev. A javnosti podrobnosti načrta še ne zaupa.

Želi namreč, da ga pretresejo tudi zunanji strokovnjaki. V pristanišču poleg redno zaposlenih dela še kakih 700 ljudi na dan. Je pa vodstvo predstavilo načine zaposlovanja in ti že razburjajo nekatere sindikate.

Del tako imenovanih IPS-delavcev bi službo dobil v Luki Koper, del bi jih zaposlili prek kadrovskih agencij, tretji, po naših informacijah največji del ljudi, pa bi predstavljalo zunanje izvajalce storitev.

"To ne bodo IPS-ji, ampak zakoniti outsourcing s sredstvi in z dejavnostjo. Predvidevamo, da bo to predvsem na avtomobilskem terminalu," pojasnjuje Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper.

Sindikalisti kritični do zunanjih zaposlitev

In prav ta, tretja oblika zunanjih storitev močno razburja sindikat, ki zastopa IPS-delavce. Zahtevajo namreč model, ki bo IPS-je dejansko odpravil, ne pa zgolj "preoblekel srajco", kot pravi Peter Majcen iz Konfederacije sindikatov 90.

Sindikat žerjavistov je sodeloval z upravo pri pripravi načrta zaposlovanja in ga pogojno tudi podpira - zadržani so glede agencijskega zaposlovanja in zaposlovanja prek zunanjih izvajalcev, sedanji načrt pa vidijo vsaj kot prvi korak, pravi Mladen Jovičić.

Pomembno je postopno in zakonito zaposlovanje, se strinjata sindikalista, s hitenjem bi prav IPS-delavci verjetno prvi ostali na cesti. Luka bo sicer že letos zaposlila več kot 200 ljudi, celoten večletni akcijski načrt zaposlovanja pa bo družbo stal "nekaj milijonov evrov", pravi Zadel.

T. H., Elen Batista Štader/TV Slovenija