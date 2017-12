Nadzorniki zamenjali vrh Luke Koper: nov predsednik uprave je Dimitrij Zadel

Ob upravni stavbi se je zbrala skupina delavcev

29. december 2017 ob 09:35,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 17:53

Nadzorni svet Luke Koper je po četrtkovi nezaupnici, ki so jo upravi Dragomirja Matića izglasovali delničarji, to zamenjal in za novega predsednika uprave imenoval Dimitrija Zadela.

Nadzorniki so se za odpoklic odločili tako zaradi četrtkove nezaupnice delničarjev kot tudi zaradi hujše kršitve delovne obveznosti in nesposobnosti vodenja poslov, je pojasnil Uroš Ilić, ki je z današnjim dnem postal tudi predsednik nadzornega sveta. Več podrobnosti ni želel povedati, saj se "umazanega perila v javnosti ne pere", je pa poudaril, da je bil sklep o odpoklicu Matićeve uprave sprejet soglasno, pri čemer sta se dva nadzornika iz vrst zaposlenih glasovanja vzdržala.

Zadel vodil OMV v času njegovega prestrukturiranja

Zadel, ki je 12 let vodil OMV Slovenija, se je zadnje dni večkrat omenjal kot mogoči kandidat za Matićevega naslednika. Po poročanju Radia Slovenija je Zadel v preteklosti vodil podjetje Trgoavto Koper, med 2003 in 2015 pa je bil generalni direktor OMV-ja, ki je ob njegovem prevzemu še imel dva lastnika: OMV in Istrabenz. Leta 2004 je lastnica družbe v celoti postala avstrijska skupina OMV. Zadel je vodil prestrukturiranje po standardih tujega matičnega podjetja, zaradi česar ga vidijo kot človeka oziroma menedžerja, ki zna uspešno izpolnjevati naloge.

Za člana uprave so nadzorniki imenovali Metoda Podkrižnika, ki je do zdaj dobro leto vodil mednarodnega špediterja Fersped v lasti Slovenskih železnic, od aprila je tudi nadzornik Petrola, in Irmo Gubanec, ki pa je bila do novembra direktorica časopisa Delo v času velikih odpuščanj. Kot strokovnjakinja za finance, računovodstvo in kontroling bo verjetno nadomestila dozdajšnjo članico uprave Luke Ireno Vincek.

Zadel: IPS-i pravno in ne stroškovno vprašanje

Zadel je ob imenovanju poudaril, da novo funkcijo razume kot izziv, podrobneje pa o svojih naslednjih korakih in oceni stanja ni želel govoriti, dokler ne opravi primopredaje. Zgolj na načelni ravni je komentiral problematiko zaposlovanja delavcev IPS-ov, o čemer meni, da gre najprej za pravno in ne stroškovno vprašanje. Glede možnosti oddaje zemljišč neposredno ob Luki Koper pa je dejal, da mora Luka ostati slovenska.

Nova uprava je že začela delovati s polnimi pooblastili, med samo predstavitvijo in po njej pa je potekala primopredaja s prejšnjo upravo. Kot je pojasnil Ilić, je nadzorni svet na podlagi zunanjega pravnega mnenja ugotovil, da so pogodbe o zaposlitvi, ki nekdanjim članom uprave dajejo možnost, da kljub krivdnemu odpoklicu nadaljujejo delovno razmerje v Luki, nične. "Zato so vsi trije nekdanji člani uprave z današnjim dnem prejeli tudi obvestilo o prenehanju delovnega razmerja. S tem se njihova karierna pot v Luki Koper končuje," je povzel Ilić.

Nadzorni svet je tako moral odpoklicati tudi Gašparja Gašparja Mišiča, ki je Luko Koper vodil med avgustom 2013 in aprilom 2014, ko so ga nadzorniki razrešili, nato pa je uspel s tožbo na sodišču. Ilić je povedal, da so ga odpoklicali iz poslovno-ekonomskih razlogov, saj ne moreta obstajati dva predsednika uprave, kot tudi zaradi nesposobnosti, saj ne izpolnjuje statutarnih pogojev.

Skrhani odnosi med nadzorniki in upravo

Odnosi med nadzornim svetom, ki ga je do zdaj vodil Rado Antolovič - ta se je predsedovanju nadzornikom odpovedal zaradi številnih obveznosti in tudi osebnih razlogov, tako da zdaj ostaja zgolj član nadzornega sveta -, in Matićevo upravo so se skrhali že pred časom, zato je tudi nadzorni svet delničarjem na izredni skupščini predlagal nezaupnico upravi. Med najbolj izpostavljenimi očitki Matićevi upravi naj bi bila neučinkovitost pri reševanju problematike delavcev IPS-ov, ki v Luki delo opravljajo prek drugih podjetij.

Tovrstni sistem dela v Luki Koper obstaja že več kot 20 let, a so izsledki posebne revizije poslov Luke z IPS-i pokazali, da Luka Koper omenjenega poslovnega modela na strateški ravni ne upravlja aktivno, poleg tega obstajajo tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS-i in korupcijskih tveganj. Sicer pa naj bi bili razlogi za načrtovano menjavo uprave širši. Nadzorniki naj bi tako obravnavali kar 25 očitkov upravi, a nadzorniki pred sejo niso govorili o vsebini očitkov.

Kršitev zaradi neukrepanja po smrti delavca

Med kršitvami delovnih obveznosti odpoklicanih članov uprave je Ilić konkretno navedel neizvedbo postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je sicer član nadzornega sveta in ki je povzročil delovno nesrečo s smrtnim izidom. Nadzorni svet pa je ugotavljal tudi kršitve, povezane z negospodarnim poslovanjem: "V tem trenutku poteka postopek zunanje forenzične preiskave, ki bo ugotovil višino eventualnega oškodovanja družbe," je dodal novi prvi nadzornik.

Nadzorniki na tokratni seji sicer niso obravnavali poslovnega načrta za leto 2018, saj bi bilo, kot je navedel Ilić, odločanje o tej točki v trenutku, ko je delo nastopila nova uprava, nekorektno, zato bodo poslovni načrt obravnavali na naslednji seji.

Med sejo nadzornega sveta so se na strehi garažne hiše za upravno stavbo zbrali delavci Luke Koper, prav pod oknom sejne sobe, kjer je potekala seja nadzornega sveta, je poročala novinarka TV Slovenija Elen Batista Štader.

Svet delavcev bo novi upravi nudil "celotno podporo"

Predsednik sveta delavcev v Luki Koper Mirko Slosar je glede menjave uprave za STA povedal, da se je zgodilo to, kar se je moralo, glede nove uprave pa dodal, da je težko vnaprej podajati neke ocene. V sredo je že sklicana seja sveta delavcev, na katero bodo povabili tudi novo upravo. "Kot soupravljavski organ jim bomo nudili celotno podporo, da se prilagodijo in uvedejo v naš sistem," je dodal.

