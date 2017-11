Magna išče prvih 30 delavcev za novo tovarno v Hočah

Do začetka proizvodnje v Sloveniji se bodo izobraževali v Gradcu

2. november 2017 ob 08:34

Maribor - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Magna Styer počasi že uresničuje zavezo o 404-ih zaposlenih v prvi fazi obrata, ki ga gradijo v Hočah. Prve štiri kadrovnike so zaposlili že marca, zdaj pa iščejo približno 30 delavcev, ki jih bodo do začetka proizvodnje v Sloveniji izobraževali v Avstriji.

V kadrovski službi Magne napovedujejo, da bodo januarja zaposlili 30 delavcev, ki bodo poleg strokovnih znanj morali obvladati nemški jezik, saj se bodo do začetka proizvodnje v Hočah izobraževali v Gradcu.

Prva faza zaposlovanja naj bi potekala z januarjem 2018. Prvih 30 zaposlenih se bo v Gradcu uvajalo šest do osem mesecev Ko bodo tu linije pripravljene za zagon, bodo prišli sem in uvajali naslednje skupine ljudi, je pojasnila vodja kadrovske službe Borut Zorman.

Zanimanje za ta delovna mesta je po podatkih mariborske enote Zavoda za zaposlovanje veliko. Kader za prvi del zaposlovanja bo, saj je interes med brezposelnimi velik, pravi Mirjana Zgaga.

V proizvodnji pa bodo potrebovali predvsem delavce, ki imajo ročne spretnosti in so pripravljeni in motivirani za delo v lakirnici. Nobenega zainteresiranega ne bodo odslovili, dodaja.

Za prihodnja zaposlovanja pa na zavodu za zaposlovanje že pripravljajo različna izobraževanja, saj Magna načrtuje da bo vsa mesta zapolnila z delovno silo, ki jo bodo poiskali v Sloveniji. Zaposlovali pa bodo na vseh ključnih funkcijah, potrebnih za delovanje tovrstne tovarne.

V Magni obljubljajo, da vsaj v prvi fazi ne bodo posegali po agencijskih delavcih. Prav tako delavcev ne nameravajo premeščati iz Gradca v Slovenijo, razen če bi kdo izrazil to željo. Plače bodo, kot pravijo, konkurenčne.Ob tem obljubljajo tudi delitev dobička. Deset odstotkov se razdeli med delavce, od tega petdeset odstotkov v obliki delnic in petdeset odstotkov v obliki denarnih sredstev, pojasnjuje Zorman. Neuradno pa se govori o povprečni plači 1500 evrov bruto.

Aleks Horvat, Radio Slovenija