Zadovoljni odzivi na Magnino gradbeno dovoljene, oblikovana delovna skupina

Počivalšek: Pogajanja so bila težka, a končni dogovor glede Magne je dober za vse

6. oktober 2017 ob 11:17,

zadnji poseg: 6. oktober 2017 ob 16:41

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Hoški župan Marko Soršak in minister Zdravko Počivalšek sta se z veseljem odzvala na novico, da je ministrstvo za okolje Magni Steyr izdalo gradbeno dovoljenje. "Greenfield" investicijo je pozdravilo tudi združenje Manager.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob obisku Maribora povedal, da bodo pogodbo z Magno podpisali 17. oktobra, država bo Magni za spodbudo dodelila 18 milijonov evrov, multinacionalka pa se bo zavezala k vsaj 100 milijonov težki naložbi, ki naj bi prinesla najmanj tisoč novih delovnih mest.

Počivalšek se je Mariboru vidno zadovoljen odzval na novice, da je okoljsko ministrstvo Magni izdalo gradbeno dovoljenje za začetek gradnje prvega objekta na območju občine Hoče - Slivnica. Kot je povedal, je izdaja gradbenega dovoljenja predzadnja stopnica v prizadevanjih države za projekt, ki bo Podravju prinesel pomembno tujo naložbo in več sto novih delovnih mest. Zadnji korak je napovedan že za 17. oktober, ko bodo na mariborskem letališču slovesno podpisali pogodbi o strateški naložbi in o spodbudi države, ki jo bo prispevala k projektu.

Z veseljem se je na novico odzval tudi hoški župan Marko Soršak, ki je povedal, da je zadovoljen, ker je odgovornim uspelo postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za projekt Magne končno uspelo pripeljati do konca. Veseli ga, da bo omenjena velika naložba, ki prinaša na stotine novih delovnih mest, umeščena v njihovi občini in severovzhodnem delu države, kjer so ta več kot potrebna, ne pa nekje na Madžarskem ali kje drugje.

"Takrat bomo lahko tudi dokončno rekli, da se vloga države pri vzpostavljanju pogojev za omenjeno strateško naložbo končuje," je še dejal minister Počivalšek, ki se je ob tem že zdaj zahvalil vsem sodelavcem na ministrstvu, lokalni skupnosti in tudi nevladnim organizacijam za konstruktivno sodelovanje, da jim je projekt uspelo pripeljati do zdajšnje faze.

Javnosti bodo podrobnosti predstavili kmalu

Obe pogodbi, ki ju bodo podpisali, sta z Magno po njegovih besedah že usklajeni in ju bo vlada obravnavala na naslednji seji. Takrat bodo javnosti tudi predstavljene podrobnosti, za zdaj pa je potrdil, da gre za 18 milijonov evrov spodbude, s katero se avstrijsko-kanadska avtomobilska multinacionalka zavezuje k vsaj 100 milijonov evrov vredni naložbi, ki bo v petih letih prinesla najmanj tisoč novih delovnih mest.

Informacije o tem, kakšni so roki glede uresničitve projekta, bodo ob podpisu pogodbe predstavili v Magni, Počivalšek je le potrdil, da so se priprave na gradbena dela že začele, a bo moral izvajalec del Pomgrad za uradni začetek del počakati še na pravnomočnost gradbenega dovoljenja.

Arheološka sondiranja že potekajo

Gospodarski minister je ob tem povedal, da so bila pogajanja med državo in Magno trda na obeh straneh, a je končni dogovor dober za vse. Verjame tudi, da bo Magna izpolnila vse pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga potrebuje še pred začetkom obratovanja prvega obrata - lakirnice, v kateri naj bi delo dobilo 400 ljudi.

"Gre za odgovorno podjetje, ki ve, kaj je obljubilo. Verjamem, da bodo to, kar je zapisano in mi zahtevamo, tudi izpolnili. V nasprotnem primeru bomo pač morali ponoviti vajo," je dejal Počivalšek in potrdil, da so že dorekli tudi imena šestčlanske komisije, ki bo okoljsko spremljala izvedbo projekta in poznejše delovanje novega proizvodnega obrata v Hočah.

Po zdajšnjih načrtih bodo gradbena dela za prvo fazo predvidoma končana do konca oktobra 2019. Pripravljalna dela na terenu medtem že potekajo, delavci državnega podjetja Slovenski državni gozdovi pa so že posekali drevesa na štirih hektarjih Rogoškega gozda, kjer bodo zagotovili nadomestna kmetijska zemljišča in tako zadostili pogojem kmetijskega sektorja. Hkrati na območju prihodnjega proizvodnega obrata potekajo tudi arheološka sondiranja.

Soršak: Izredna priložnost za lokalno skupnost

Soršak si želi, da bi uspele tudi naslednje faze projekta, ki ga načrtuje avstrijsko-kanadski gigant, in bi v končni fazi lahko prinesle tudi preko 3000 delovnih mest. Za lokalno skupnost, ki jo prav tako še vedno pesti dokaj visoka brezposelnost, naložba poleg delovnih mest pomeni tudi priložnost, da najdejo še kakšne druge točke medsebojnega sodelovanja, tudi na področju družbeno odgovornega delovanja podjetja.

Vloga občine se je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja v glavnem že izčrpala, bodo pa tudi v času gradnje in pozneje obratovanja sodelovali v delovni skupini, ki bo budno spremljala celotno dogajanje okoli investicije. Poudarek bo predvsem na okoljskih vprašanjih, Soršak pa verjame zagotovilom Magne, da obremenitve ne bodo izven dogovorjenih okvirjev. "V nasprotnem primeru ne bi bil podpornik tega projekta," je dejal hoški župan.

"Greenfield" investicije so dobrodošle

Združenje Manager je v odzivu pozdravilo prihod načrtovanih "greenfield" investicij, ki po njihovem mnenju predstavljajo odlično priložnost za Slovenijo. Kot so danes zapisali v sporočilu za javnost, je zato zelo spodbudna novica, da so umaknjene vse ovire za prihod tako pomembnega delodajalca kot je avstrijsko-kanadska Magna.

V Sloveniji je lani po podatkih združenja nastalo 25.000 novih delovnih mest, kljub temu pa država še vedno beleži več kot 80.000 brezposelnih. Pri tem je še posebej izpostavljeno Podravje, kjer je ta trenutek še vedno 17.000 ljudi brez rednega dela, zlasti Maribor, ki mu pripada kar 40 odstotkov te številke.

Zato je po njihovem zelo spodbudno, da se bo investicija Magne v Hočah le začela. Kot poudarjajo, kanadski koncern, ki zaposluje okoli 160.000 ljudi in ima več kot 26 milijard evrov prihodkov, velja za enega najboljših delodajalcev na svetu. Revija Forbes ga namreč uvršča na 147. mesto najboljših ameriških in 105. mesto najboljših kanadskih delodajalcev.

Poleg visokih standardov in odličnega odnosa do zaposlenih pa z Magno v Slovenijo prihajajo tudi delovna mesta v slovenskih podjetjih in priložnost za rast lokalnih podjetnikov, predvsem na področju avtomobilskih delov in gradbeništva, poudarjajo v Združenju Manager in ob tem spominjajo, da je gradnja objekta že zaupana slovenskemu gradbenemu podjetju.

Projekt bo spremljala šestčlanska delovna komisija

Minister Počivalšek se je v Mariboru sestal z nekdanjim županom Alojzom Križmanom, ki se je v dogajanje okoli Magnine naložbe v Hočah vključil v času iskanja dogovora z okoljevarstvenimi organizacijami glede pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Dogovorila sta se za obljubljeno oblikovanje delovne skupine, ki bo spremljala projekt.

Zdaj so dokončno opredelili šestčlansko delovno skupino, ki bo spremljala postopke pri projektu Magne, o čemer so se po nekaj nejasnostih vendarle uskladili tudi z investitorjem in ministrstvom za gospodarstvo, je po sestanku pojasnil Križman. V delovni komisiji bodo tako med drugim svoje predstavnike dobile tri nevladne organizacije, Alpe Adria Green, Slovenski E-Forum in Umanotera, torej vse tiste, ki so bile v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja najtrši oreh za Magno.

Komisija bo po Križmanovih besedah ves čas sodelovala z Magno, ki je pristala na redno obveščanje, tako da bo v nekem smislu sestavni del celotnega projekta. V njej bodo sodelovali tudi predstavniki lokalne skupnosti, s strani univerze pa bodo posebej imenovali priznanega strokovnjaka za področje ekologije, ki se bo po potrebi vključeval, ko bodo potekale debate okoli okoljske problematike.

Sa. J., G. K.