Ministrica za finance za nadzornika SDH predlaga upokojenega ekonomista Janeza Vipotnika

Samostojni predlog ministrice za finance

9. november 2017 ob 15:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman za kandidata za nadzornika SDH-ja predlaga Janeza Vipotnika. Za samostojni predlog se je odločila, ker prek razpisa ni bilo mogoče dobiti kandidatov.

Strokovna komisija, ki je imela za nalogo ministrici predložiti seznam treh kandidatov za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH), seznama ni mogla oblikovati, ker so se na javni poziv prijavili trije kandidati, od katerih dva nista zadostila zakonskim zahtevam.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman meni, da bi ponovitev javnega razpisa zavlačevala postopek in ne bi prinesla širšega nabora kandidatov, zato se je odločila za možnost, ki ji jo daje predlog zakona o SDH-ju, in sama predlaga kandidata, in sicer Janeza Vipotnika.

Vipotnik se je prijavil na poziv spomladi, z njim je komisija opravila razgovor in ga uvrstila v ožji izbor petih možnih kandidatov. "Izpolnjuje vse zakonske kriterije, ob tem pa ga odlikujejo dolgoletne menedžerske izkušnje. Je strokovnjak tako na področju korporativnega upravljanja kot na področju upravljanja premoženja in upravljanja terjatev," je svoj predlog utemeljila ministrica, ki pričakuje, da ga bo DZ podprl.

Vipotnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Kariero je začel v podjetju Iskra Commerce, v katerem je bil med drugim vodja izvoznega sektorja, finančni direktor in v letih 1984–1990 glavni direktor. Nato je bil v obdobju 1990–1992 predsednik Iskra Holdinga, v letih 1992–1996 je bil na položaju direktorja družbe Cranex v Švici, v letih 1996–2015 pa generalni direktor Mahle Letrika UK. Vipotnik je sicer že v pokoju, pogodbeno pa še vedno sodeluje z družbo Letrika UK, so navedli na ministrstvu za finance.

Nadzorni svet SDH-ja, ki je lahko petčlanski, ima trenutno štiri člane. Poleg predsednika Damjana Beliča ga sestavljajo še Duško Kos ter Andrej Bertoncelj in Igor Kržan, ki sta se nadzornikom pridružila konec junija.

G. C.