Mobilnega gostovanja ni več, a nekaj kavljev ostaja

Gostovanje se ne bo več obračunavalo

1. junij 2017 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evropska uredba s 15. junijem odpravlja cenovne razlike med uporabo mobilne telefonije doma in v gostovanju znotraj EU-ja - razlagamo, kakšno bo stanje po novem.

S 15. junijem se bo začel uveljavljati koncept "gostovanja kot v domačem omrežju" oz. Roam Like at Home (RLAH). To pomeni, da bo vaš operater moral za odhodne in dohodne klice, SMS- in MMS-sporočila ter prenos podatkov uporabljati isti cenik, kot ga za te storitve uporablja v Sloveniji.



Torej, če imate v vašem paketu (enako velja za predplačnike) zakupljeno določeno količino SMS-sporočil in minut pogovora ter določeno količino prenosa podatkov, se vam bodo količine, ki jih boste porabili v tujini, odštevale od teh zakupljenih količin brez vsakršnih dodatnih stroškov. Vendar evropska uredba pri prenosu podatkov operaterjem omogoča nekoliko zapleteno izjemo omejevanja prenosa podatkov v tujini.



Ta izjema se nanaša na pakete, ki uporabnikom nudijo neomejen prenos podatkov, in na pakete, katerih domača maloprodajna cena brez DDV-ja na gigabajt (GB) podatkovnih storitev je nižja od najvišje regulirane veleprodajne cene brez DDV-ja, ki znaša 7,7 evra. To pomeni, da vam bo operater v tujini dovolil porabiti le določen odstotek količine podatkov, ki jo imate zakupljeno v Sloveniji po t.i. načelu poštene uporabe (če vas zanima, kako se po tem načelu izračuna, ali je maloprodajna cena vašega paketa nižja od veleprodajne cene in koliko podatkov vam bo operater dovolil porabiti v tujini, si lahko pogledate na sosednji sliki*).



O tem, kakšna količina vam je glede na vaš paket na razpolago, boste obveščeni v SMS-sporočilu ob prestopu meje. V kolikor vas vaš operater o omejitvi v gostovanju ne obvesti, se šteje, da imate na razpolago isto količino kot v Sloveniji, pravijo na agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS).

A1 nima omejitev, Telekom samo pri nekaterih paketih

Zdaj pa k operaterjem – za odgovore smo se obrnili na Telekom Slovenije, A1 in Telemach, ki skupaj pokrivajo več kot 93 odstotkov slovenskega trga mobilnih komunikacij (odgovore Telemacha bomo dodali, ko jih prejmemo). Na A1 so pojasnili, da bodo svojim uporabnikom omogočili v tujini porabiti vse zakupljene količine prenosa podatkov, SMS-sporočil in minut pogovorov. Se pravi, če imate pri A1 zakupljeno neomejeno količino pogovorov in SMS-sporočil, te količine veljajo tudi za gostovanje v tujini. Če imate zakupljenih 10 GB podatkov, jih boste toliko lahko porabili tudi v tujini. Podatke, porabljene za pošiljanje MMS-sporočil, vam bo A1 odšteval od zakupljene količine prenosa podatkov.



V primeru, da ste naročnik Boba, pa boste v paketu Super Bob imeli v tujini na voljo 2,396 GB prenosa podatkov in 2,614 GB, če imate paket Mogočni Bob.

Če presežete zakupljene količine, vam jih bo A1 obračunal po sledečih cenah: 3,90 centa na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija, 1,32 centa na minuto dohodnega klica, 1,22 centa na poslani SMS, 0,92 centa na poslani MMS in 9,39 evra na GB prenesenih podatkov.

Enako politiko za SMS-, MMS-sporočila in minute pogovorov imajo tudi pri Telekomu Slovenije. Bo pa Telekom Slovenije glede na paket uporabnikom omogočil bodisi celotno izrabo zakupljenih količin bodisi le določen del po načelu pravične porabe. Na tej povezavi si lahko pogledate pakete, pri katerih Telekom omogoča le delno izrabo zakupljenih podatkov v tujini. Če boste te količine presegli, vam bo Telekom vsak naslednji megabajt prenesenih podatkov zaračunal po 0,92 centa. Za pakete, ki niso na seznamu na povezavi, velja, da lahko naročniki zakupljene količine v celoti porabijo za prenos podatkov v Sloveniji in v območju z EU-tarifo.

Če imate četvorčka, je odvisno od izbranega paketa

Malce drugačna zgodba pa je, če imate mobilni telefon kot del t.i. četvorčka. Na A1 so pojasnili: "Če uporabniki kateri koli mobilni paket A1 združijo s katerim od paketov A1 Kombo, ki združujejo internet, televizijo in fiksno telefonijo, bodo lahko v državah EU/EEA porabili vse zakupljene količine prenosa podatkov, ki jih vključuje izbrani mobilni paket, ne glede na to, kateri paket A1 Kombo so izbrali. Ugodnost neomejenega mobilnega interneta, ki jo lahko uporabniki dobijo, če na enem računu združijo paket A1 Kombo in vsaj dve mobilni številki, pa velja le v Sloveniji."



Pri Telekomu so četvorčki del paketov Modri. "V primeru paketov Modri (vključujejo: mobilno telefonijo, TV, internet in fiksno telefonijo) smo za izračun politike pravične uporabe uporabili primerljive pakete iz mobilne ponudbe, za kar smo pridobili tudi soglasje AKOS-a. Primer: paket Modri vključuje 20 GB mobilnega prenosa podatkov, zato smo za izračun politike pravične uporabe vzeli primerljiv mobilni paket Brezskrbni B, ki prav tako vključuje 20 GB prenosa podatkov," so pojasnili. Po domače, kolikor uporabniki paketa Brezskrbni B lahko porabijo podatkov v tujini, toliko jih lahko tudi naročniki paketa Modri.



Operaterjem boste morali dokazati, da boste večino storitve uporabljali v Sloveniji

Poleg sprememb v obračunavanju pa nova uredba prinaša še spremembe pri sklepanju naročniških razmerij z namenom preprečevanja zlorab. Primer: prijatelju v Avstriji prodate slovensko SIM-kartico, ker ponuja bolj bogat paket za nižjo ceno, kot kar ponujajo tamkajšnji operaterji.

"Ponudniki storitev bodo od svojih uporabnikov lahko zahtevali vnaprej določena dokazila, s katerimi bodo izkazali običajno prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo. Šele, ko bodo uporabniki navedeno izkazali, jim bo operater dolžan omogočiti RLAH, sicer se jim bo gostovanje v EU-ju zaračunavalo s pribitki (enako kot do sedaj). Navedeno pa ne velja za obstoječe naročnike, ki bodo naročniško razmerje sklenili pred 15.6.2017. Tem je s 15.6.2017 RLAH omogočen avtomatično," pojasnjujejo na AKOS-u. Ta dokazila bodo lahko potrdila o šolanju, zaposlitvi, plačevanju davkov …

Da ne bi prišlo do zlorab bo operater v obdobju štirih mesecev lahko tudi spremljal prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. "Uporabnik, ki bo v obdobju štirih mesecev pretežno (t.j. več kot 50 odstotkov dni) prijavljen v omrežjih tujih operaterjev (šteje se, da je uporabnik prijavljen v domače omrežje, če se vsaj enkrat na dan prijavi nanj) in ki bo hkrati v tem obdobju več kot 50 odstotkov vseh storitev opravil v gostovanju v EU/EEA, bo z SMS-sporočilom obveščen, da mora v 14 dneh spremeniti vzorec porabe, sicer mu bo za gostovanje v EU-ju zaračunan pribitek. Če uporabnik vzorca ne spremeni, mu lahko operater začne zaračunavati pribitek. Pribitek skupaj z domačo maloprodajno ceno pri tem ne sme presegati regulirane maloprodajne cene gostovanja. Ta za SMS znaša šest centov, za minuto odhodnega klica pa 19 centov," še dodajajo na AKOS-u.

Andrej Čebokli