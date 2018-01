Na sejmu Informativa bodo ponudili 790 delovnih mest

10. sejem Informativa

26. januar 2018 ob 07:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na sejmu Informativa se bo predstavilo več kot 250 programov izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, ponudili pa bodo tudi 790 delovnih mest.

Deseti sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo tudi letos potekal skupaj z Areno mladih na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Informativa 2018 bo dva tedna pred uradnimi informativnimi dnevi ponudila več kot 250 različnih izobraževalnih programov srednjih šol in gimnazij, šolskih centrov, višjih strokovnih šol, vseh štirih slovenskih univerz in nekaj tujih, priložnosti za delo in študij v tujini, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Potekale bodo tudi interaktivne predstavitve poklicev, štipendij in izobraževanj ter bogat spremljevalni program v treh predavalnicah in na Informativinem forumu, navajajo organizatorji. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) bo na primer predstavljala poklice, ki se bodo izvajali v vajenski obliki. V tem okviru bo tudi okrogla miza Vajeništvo: učenje za življenje.

Na razstavnem prostoru Centra za poklicno izobraževanje (CPI) bodo obiskovalci lahko spoznali poklice na portalu mojaizbira.si in igrali poker s poklicnimi kartami. V okviru projekta Promocija poklicnega izobraževanja pa center organizira različne aktivnosti, denimo SloveniaSkills - tekmovanje za mlade strokovnjake v poklicnih spretnostih.

"Moja prva zaposlitev"

Letos bo na Informativi prvič potekal projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev, kjer bodo mladi lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev. Ponujenih je 790 delovnih mest.

Evropski socialni sklad je glavni instrument Evrope, ki podpira zaposlovanje in pomaga do boljših delovnih mest. Pod skupnim imenovalcem Izberi svojo pot bo tudi tokrat mladim ponudil številne priložnosti pri izobraževanju, zaposlovanju in reševanju podjetniških izzivov.

Park tujina bo gostil okoli 20 izobraževalnih ustanov in predstavil možnosti izobraževanja in zaposlovanja v tujini. Sodelujejo tako veleposlaništva kot tudi srednje, višje in visoke šole, fakultete in univerze.

Tudi videoigre

Pod geslom Aktiviraj se! bo Arena mladih poskrbela za promocijo aktivnega preživljanja prostega časa mladih. V okviru arene bo Gaming.si pripravil tudi tekmovanje v video igri Fifa.

Lani si je ponudbo kar 310 različnih programov in prostočasnih aktivnosti ogledalo nekaj več kot 24.000 obiskovalcev iz vse Slovenije.

Al. Ma.