Nadzorniki SDH-ja za imenovanje začasnega člana uprave prek sodišča

Seja nadzornega sveta

5. september 2018 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga bo v primeru, da bo Andrej Bertoncelj potrjen za finančnega ministra, novega člana uprave iskal prek sodišča.

Med možnostmi, da bi popolnili upravo z začasnim imenovanjem enega od nadzornikov SDH-ja na to mesto, da bi upravo popolnili z iskanjem kandidatov prek mednarodnega razpisa oz. mednarodne kadrovske agencije ali da bi jo popolnili s sodnim imenovanjem začasnega člana uprave, so izbrali slednjo, so sporočili iz družbe.

Andrej Bertoncelj, ki ga je DZ junija lani imenoval za nadzornika SDH-ja, je bil začasno v upravo za največ eno leto imenovan konec aprila, funkcijo pa je nastopil v začetku maja. V upravi, ki je po zakonu in statutu predvidena kot tričlanska, trenutno sedi s predsednico Lidio Glavina, potem ko je s položaja junija odšla Nada Drobne Popovič.

Nadzorni svet se je zato tokrat sestal na izredni seji, saj bi odhod enega od dveh članov uprave povzročil nesklepčnost uprave. Ta mora namreč skladno s statutom in internimi akti SDH-ja določene odločitve sprejemati z najmanj dvema glasovoma člana uprave, je v izjavi za javnost po seji pojasnil predsednik nadzornikov Damjan Belič.

"Glede na dolgotrajnost postopka imenovanja uprave SDH-ja na podlagi zakona v nujnih primerih popolnitve uprave ne bi mogli pravočasno izpeljati," so ocenili v nadzornem svetu in se odločili za sodno imenovanje. A v tem primeru se član uprave ne more imenovati za daljše obdobje in gre, kot je poudaril Belič, za začasno funkcijo. Mandat tega člana preneha, ko je namesto njega skladno s statutom in zakonom imenovan nov član.

Začenja se tudi redni postopek

Kot je dodal Belič, se nadzorniki za zakonsko možnost, da bi za začasnega člana uprave postavili nekoga iz nadzornega sveta, kar so v preteklosti že storili, niso odločili. "Noben od članov nadzornega sveta se za to možnost ni odločil oz. ni podal soglasja," je dejal. Razlog je v tem, da opravljamo druge obveznosti in da nismo sposobni v polni zmogljivosti zagotoviti izvajanja vseh nalog člana uprave SDH-ja, je pojasnil.

Za izvedbo rednega postopka izbora člana uprave je nadzorni svet danes oblikoval nominacijsko komisijo, ki jo sestavljajo vsi člani nadzornega sveta. "Ta bo v prihodnjih dneh že začela izvajati postopke za imenovanje člana uprave po redni poti," je napovedal.

Nadzorniki SDH-ja, poleg Beliča so to še Duško Kos, Igor Kržan in Janez Vipotnik, so si sicer vse od decembra lani prizadevali najti tretjega člana uprave, a ga niso uspeli imenovati. Ime sodno imenovanega člana uprave bo javno predstavljeno ob odločitvi sodišča, torej ob samem sklepu sodišča, je še povedal Belič.