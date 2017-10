Nekateri trgovci izboljšali svoje prakse, po drugi strani pa še bolj stiskajo dobavitelje

Varuh odnosov v prehranski verigi predstavlja prakse trgovcev

10. oktober 2017 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Cene mleka so na kmetijah še vedno pod ravnjo, ki je veljala pred mlečno krizo," opozarja varuh odnosov v prehranski verigi Jože Podgoršek in dodaja, da so napovedane podražitve neutemeljene.

Kot je pojasnil, so se cene mleka na kmetiji pred mlečno krizo gibale med 36 in 38 centov za liter, v času mlečne krize so padle na 22 do 24 centov za liter, danes znašajo med 30 do 32 centov za liter. Končne cene pa v trgovini v vsem tem času niso prav nič padle, je opozoril.

Pri mesu je nekoliko drugače, saj ugotavljajo, da so trgovske verige nekaterim mesarjem priznale nekaj odstotni dvig cene mesa, kar se bo s kakšnim centom morda le prevalilo tudi na kmetijo. "A govorimo o nekaj odstotni podražitvi do trgovskih verig, v medijih pa beremo o 15- do 20-odstotni podražitvi v maloprodaji."

Nekateri trgovci zelo izboljšali poslovne prakse

V analizi stanja na trgu je izpostavil, da so nekateri trgovci letos zelo izboljšali nekatere poslovne prakse. Med njimi je omenil Hofer, Mercator, Spar Slovenija, Engrotuš, Lidl, Mlekarno Planika in žitno verigo. Veseli ga, da so začeli močno podpirati slovenske dobavitelje s slovenskimi proizvodi.

Največ novih nepoštenih praks pa je zaznal na področju akcij in stiskanja dobaviteljev s pogoji in ceno. Čeprav ga veseli, da je eden od trgovcev skrajšal plačilne pogoje dobaviteljem na 33 dni, po drugi strani ugotavlja, da se ti še vedno srečujejo s plačilno nedisciplino, zlasti s strani javnih zavodov.

Ne znamo do dobička brez nepoštenih praks?

Enako kot lani se je vprašal, ali "res ne znamo zagotavljati dobička brez nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj" ter še enkrat predstavil izsledke sektorske raziskave Agencije za varstvo konkurence, ki so jih obravnavali v okviru dogodkov na avgustovskem kmetijskem sejmu Agra. V njej so ugotovili, da v verigi preskrbe s hrano imamo nepoštene prakse in nedovoljena ravnanja, a agencija kršitve težko dokaže in ukrepa. Za učinkovitejšo vzpostavitev reda je treba nadgraditi pravno podlago in vpeljati sodno prakso, je ocenil.

Skrbi ga, ker nekatere trgovske verige zahtevajo od dobaviteljev uvedbo evropskih standardov kakovosti, ki veljajo za velike evropske igralce, čeprav imamo druge, velikosti države in dobaviteljem primernejše, cenejše in kakovostne certifikate. "Slovenska kmetija v povprečju obsega 6,8 hektarja kmetijskih zemljišč," je spomnil.

