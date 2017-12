Dragomir Matić: V Luki nimamo dovolj mentorjev, da bi lahko naenkrat zaposlili 1.000 ljudi

Predsednik uprave Luke Koper meni, da bi bila zaposlitev vseh potrebnih delavcev nerealna

8. december 2017 ob 18:10

Koper - MMC RTV SLO, STA

Predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić je poudaril, da je uprava v poslovnem načrtu, ki so ga nadzorniki zavrnili, predvidevala več kot 500 novih zaposlitev v naslednjih petih letih, in dodal, da je takojšnja zaposlitev vseh potrebnih delavcev neizvedljiva.

V odzivu na včerajšnjo sejo parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, ki je med drugim izglasovala sklep, s katerim komisija poziva k omogočanju zaposlitve pristaniških delavcev neposredno v Luki Koper, je Matić dejal, da se "tisoč ljudi naenkrat ne da zaposliti". Matić je ob tem poudaril, da je nove delavce treba usposobiti in uvesti, za kar so potrebni inštruktorji in mentorji.

Uprava je namreč v poslovnem načrtu za prihodnje leto predvidela 232 novih zaposlitev ob skupno predvidenih 500 zaposlitvah v naslednjih petih letih. Matić je ob tem dejal, da je to tudi povprečje ljudi, ki dnevno pridejo na delo v Luko in so zaposleni pri podjetjih IPS oziroma "luških gazdah". Ob tem spomnimo, da so nam iz Luke še maja odgovorili, da v Luko dnevno v povprečju na delo pride 700 ljudi. Matić je sicer navedel, da v Luko dnevno največ vstopi do 900 ljudi, kar pomeni, da bi upoštevajoč različne odsotnosti Luka morala ob enakem obsegu dela zaposliti 1.250 ljudi.

Matič: Vsa pristanišča imajo fleksibilno delovno silo

Ob tem je ponovil, da neenakomerna razporeditev dela predstavlja težavo za Luko Koper. "Če imate fiksno to število ljudi, potem morate računati, da ko potrebujete samo 200 ali 400 ljudi, boste te ljudi pač morali za tisti dan nekako poplačati," in dodal, da s poslovnim modelom v Luki Koper ni nič narobe, saj vsa svetovna pristanišča uporabljajo različne modele fleksibilnosti in zaposlovanja delovne sile glede na obseg prometa.

V povezavi s samim poslovnim načrtom, ki so ga nadzorniki zavrnili že trikrat, je Matić navedel, da je že prva različica predvidevala večjo dinamiko zaposlitev, da pa je predvideno novo zaposlovanje postalo kamen spotike šele ob predstavitvi zadnje različice poslovnega načrta. Matič je ob tem dejal, da se še nikoli ni zgodilo, da bi bil poslovni načrt sprejet tako pozno.

