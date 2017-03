NLB išče kupca za makedonsko pokojninsko družbo

Prodaja 100-odstotni delež

17. marec 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

NLB prodaja 100-odstotni delež v družbi NLB Nov penziski fond Skopje, ki upravlja pokojninski sklad obveznega drugega stebra in pokojninski sklad prostovoljnega tretjega stebra.

NLB je lastnica 51 odstotkov makedonske pokojninske družbe, preostali del je v lasti njene hčerinske družbe NLB Banke Skopje, so sporočili iz NLB-ja. Banki prodajo peljeta skupaj, postopek pa vodi poslovalnica NLB za podjetniške finance.

Skupna vrednost premoženja, ki ga upravlja makedonska pokojninska družba, znaša približno 370 milijonov evrov.

Ta teden so se sicer začeli prvi neformalni postopki za prodajo treh četrtin NLB-ja. Država ne išče strateškega vlagatelja, temveč namerava večinski delež prodati na borzi več in večjim investitorjem. Predstavniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) in uprave banke so prve predstavitve opravili v Londonu, New Yorku in Bostonu. Postopki prodaje bodo najverjetneje stekli konec aprila, po objavi revidiranih lanskih rezultatov.

Sa. J.