NLB kreditiral člana srbske kriminalne združbe

Po neuradnih podatkih večino dolga poravnali davkoplačevalci

21. marec 2018 ob 20:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Nova Ljubljanska banka (NLB) je z več kot 80 milijoni evrov kreditirala člana srbske kriminalne združbe pri njegovih prevzemih podjetij.

Med petmilijardno sanacijo so davkoplačevalci poplačali številne propadle menedžerske prevzeme in špekulativne posle bank pri nakupih zemljišč od Balkana do Ukrajine. A primer kreditiranja člana srbske kriminalne združbe Predraga Rankovića jemlje dih.

Ko je podjetju Invej, ki ga je Ranković lastniško obvladoval pred desetimi leti, skupina NLB začela odobravati zajetna posojila, je bilo daleč naokrog znano, da je v postopku zaradi davčne utaje in da je bil predtem, po umoru srbskega premierja Zorana Đinđića, celo v priporu. A to banke ni motilo.

Več v drugem delu oddaje Bančna luknja raziskovalne skupine Ekstravisor pod vodstvom Lidije Hren, ki si ga lahko ogledate jutri ob 20.05 na 1. programu Televizije Slovenija.

Srbski novinar Blica Vuk Cvijić razpolaga z uradnim dokumentom policije, t. i. belo knjigo. "Ranković je v njej naveden kot pomemben član zemunsko-surčinskega klana. Njegovo ime je bilo povezano predvsem s tihotapljenjem blaga, cigaret," pojasnjuje Cvijić.

Nova Ljubljanska banka, in sicer njeni družbi InterFinanz Zürich in LHB Frankfurt, pa je bolj kot vse srbske banke skupaj financirala podjetje Invej, za katerim stoji Ranković, in številna znana srbska podjetja, ki jih je Invej lastniško obvladoval. Leta 2012 so posojila prenehali odplačevati, leta 2014 je dolg do skupine NLB znašal več kot 80 milijonov evrov.

"Dobili so priložnost, da vstopijo v zakonite posle. Nekateri so to tudi storili, vsaj deloma, po demokratičnih spremembah. Ranković je očitno eden izmed njih," je dodal Cvijić.

Eno večjih posojil - 30 milijonov evrov - s končnim ciljem prevzema Luke Dunov in nepremičnin v središču Beograda, je bilo Inveju podeljeno v času, ko je NLB InterFinanz vodil Gorazd Jančar, matico NLB pa Marjan Kramar, Matej Narat, Miran Vičič in Alojz Jamnik. Prav to posojilo so preiskovali tudi slovenski kriminalisti, a sumov kaznivih dejanj niso našli.

Invej je dolgove do NLB-ja nato prodal srbskemu podjetju BSC. Koliko si je na koncu, leta 2015, poplačala banka, na NLB-ju ne odgovarjajo, priznavajo pa popust na dolgove. Po neuradnih informacijah so večino dolga, tam okrog 50 milijonov evrov, poravnali davkoplačevalci.

Rok Šuligoj, Televizija Slovenija