V Gorenju iščejo vlagatelje - pet interesentov za Gorenje Surovina, trije za celotno Gorenje

Omogočili bodo skrbne preglede

16. marec 2018 ob 10:01

Velenje - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Gorenje je prejelo sedem nezavezujočih ponudb zainteresiranih vlagateljev za družbo Gorenje Surovina, od katerih so jih pet povabili k skrbnemu pregledu. Prodajo želijo zaključiti do julija letos.

Od ponedeljka bodo izbranim potencialnim vlagateljem omogočili dostop do podatkov v okviru virtualne podatkovne sobe, obisk izbranih lokacij družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb ter sestanke s poslovodstvi teh družb. Zavezujoče ponudbe pričakujejo do 29. maja.

Gorenje se je za prodajo družbe Gorenje Surovina, ki se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov, odločilo skladno s strateško usmeritvijo osredotočanja na osnovno dejavnost. Načrtujejo tudi prodajo družbe Gorenje Tiki, ki izdeluje grelnike vode.

Iskanje novega lastnika celotnega Gorenja

Ob tem pa teče tudi iskanje novega večinskega lastnika za celotno Gorenje. Skrbni pregled bodo pustili trem azijskim podjetjem - po poročanju TV Slovenija naj bi šlo za kitajskega giganta bele tehnike Haier (o katerem se je govorilo že pred leti), klimatskega velikana Midea in hladilniškega proizvajalca Meiling. Potem bodo imeli čas za zavezujoče ponudbe do 8. maja. Vsi trije želijo prevzeti večinski delež, torej najmanj 50 odstotkov plus eno delnico.

"Ljudje so spraševali, kaj bo z nami, če pride nov strateški partner, mi bomo vsekakor vztrajali, da hočemo dobiti socialni dogovor, v katerem bo vidno, kaj bo z delovnimi mesti v Sloveniji, kaj bo z zaposlenimi," ob tem poudarja predsednik sindikata Skei Gorenje Žan Zeba. Zadnje tedne je med sindikatom in upravo potekalo napeto dogovarjanje o kolektivni pogodbi, ki jo je uprava preklicala. A so nato to odločitev umaknili, sindikati pa so tik pred zdajci odpovedali stavko.

Velenjski proizvajalec bele tehnike Gorenje sicer že dalj časa išče primernega strateškega partnerja.

