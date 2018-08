Od nove vlade hočejo višje plače, nižje dohodnine, pripravo na krizo

Po izvolitvi Marjana Šarca

18. avgust 2018 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pričakovanja do nove vlade so tako kot vedno odvisna od interesov. Delodajalci si želijo reform, znižanja dohodnine in prevetritve masne plače javnega sektorja, sindikati hočejo višje plače in večje finančne obremenitve delodajalcev.

Na Zvezi svobodnih sindikatov, razočarani nad urejanjem položaja delavstva, pričakujejo spremembe. "Nikoli ni pravi čas za izboljševanje položaja prebivalstva, vedno pa je čas za izboljševanje položaja kapitala in delodajalcev. Jaz upam, da bo ta vlada imela posluh tudi v drugi smeri," je povedala predsednica ZSSS-ja Lidija Jerkič.

Gospodarstvo zavrača dodatne obremenitve, ki bi padle na delodajalce. Pričakujejo pa davčne spremembe. Sonja Šmuc, GZS: "Prvo je zagotovo vezano na davčni sistem, kjer je treba ga spremeniti tako, da se lahko dvignejo neto plače in zaposleni občutijo gospodarsko rast tudi pri sebi."

Kompromis je možen v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

Ekonomisti svarijo, da mora proračun ostati v fiskalnih okvirih in je pred očmi treba imeti tudi prihodnjo gospodarsko ohladitev. Vse spremembe v smislu znižanja proračunskih prihodkov bodo morale biti storjene z mislijo na to, da lahko nastopi kriza, v kateri bo imela Slovenija zelo malo časa za prilagoditev. Profesor Mojmir Mrak je povedal slednje: "Jaz se samo bojim, da bi bili javnofinančni okviri relativno jasni, da se ne bomo znašli v podobni situaciji, kot smo se leta 2007. Če se spomnite, smo bili zelo zadovoljni, da imamo proračun izravnan. Ampak jasno smo ga imeli izravnanega v situaciji, ko je bila gospodarska rast nenormalno visoka. In potem, ko je prišlo do problema, smo padli v zelo veliko krizo."

Preizkus nove vlade bo tudi prodaja NLB-ja, pa vse reforme in znižanje kohezijskega denarja iz Bruslja po letu 2020.

Kot je znano, so poslanci državnega zbora v petek s 55 glasovi za in 31 proti za devetega predsednika slovenske vlade potrdili Marjana Šarca.



Maja Derčar, Radio Sloveija